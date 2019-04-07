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Порошенко намекнул на наркозависимость Зеленского

Сегодня, 19:49

По словам президента, украинский народ заинтересован в том, чтобы снять такие подозрения

Фото: president.gov.ua
Порошенко намекнул на наркозависимость Зеленского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/55f/0d9/5ca55f0d9de64.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/55f/0d9/5ca55f0d9de64.jpeg Новости По словам президента, украинский народ заинтересован в том, чтобы снять такие подозрения

Президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, не исключает, что его оппонент, комик и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский является наркозависимым.

"Это чрезвычайно большая угроза, когда есть подозрение, что кандидатом или даже президентом Украины может стать человек, верховнокомандующим может стать человек, который, не исключено, что имеет наркотическую зависимость. Наркозависимость кандидата – это прямая угроза нацбезопасности и для каждого украинца", – сказал Порошенко в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина".

Ранее Порошенко сообщил, что готов на проведение дебатов на НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.

Напомним, что "Сегодня" подробно писали о том, как на минувшей неделе Порошенко с Зеленским сдавали анализы. Как выяснилось, у Владимира Зеленского кровь на анализы взял бывший участник украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф-8", а также актер сериала "Сваты-5" Владислав Кирякулов. При этом в бланке с результатами анализов Зеленского нашли ошибку.

Смотрите, как Порошенко сдавал анализы в медчасти НСК "Олимпийский:


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Тег Порошенко, Зеленский, анализы, выборы президента, выборы-2019

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Сегодня

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