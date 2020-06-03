В "Слуге народа" определятся с кандидатом в мэры Киева после праймериз

Кандидат от "Слуги народа" на должность мэра Киева будет избран на протяжении июня.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет РБК-Украина .

По словам нардепа, официальное выдвижение, согласно избирательным правилам, состоится в сентябре.

Реклама

Участвовать в праймериз кандидатов от "Слуги народа" на пост мэра Киева будут от 4 до 6 человек. Фракция определится с окончательным перечнем на отдельном заседании.

Нардеп пояснил, что по результатам праймериз и социологических опросов удастся сократить количество потенциальных кандидатов до 2-3. Отбирать же основного кандидата от "Слуги народа" будет лично президент Владимир Зеленский вместе с партийным руководством и представителями Офиса президента.

В тренде Эксперт объяснил, почему Украина сама должна сопротивляться агрессии России

Корниенко рассказал,что сейчас подтвердили желание принять участие в праймериз четверо народных депутатов: Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Александр Ткаченко.

В свою очередь, действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил о своем намерении в третий раз идти на выборы в столице .

Реклама

Ранее он заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама