Українська
$ 26,8
29,92
  1. Новости политики

В "Слуге народа" определятся с кандидатом в мэры Киева после праймериз

3 июня, 03:35

Елена Вус Елена Вус

Кандидата намерены выбрать уже в июне

Кандидат от "Слуги народа" на должность мэра Киева будет избран на протяжении июня.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет РБК-Украина .

По словам нардепа, официальное выдвижение, согласно избирательным правилам, состоится в сентябре.

Реклама

Участвовать в праймериз кандидатов от "Слуги народа" на пост мэра Киева будут от 4 до 6 человек. Фракция определится с окончательным перечнем на отдельном заседании.

Нардеп пояснил, что по результатам праймериз и социологических опросов удастся сократить количество потенциальных кандидатов до 2-3. Отбирать же основного кандидата от "Слуги народа" будет лично президент Владимир Зеленский вместе с партийным руководством и представителями Офиса президента.

В тренде
Эксперт объяснил, почему Украина сама должна сопротивляться агрессии России

Корниенко рассказал,что сейчас подтвердили желание принять участие в праймериз четверо народных депутатов: Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Александр Ткаченко.

В свою очередь, действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил о своем намерении в третий раз идти на выборы в столице .

Реклама

Ранее он заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев кандидаты Владимир Зеленский праймериз выборы мэра слуга народа Александр Корниенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле рассказали, почему Зеленского не приглашают в Москву
В Кремле рассказали, почему Зеленского не приглашают в МосквуПолитика
"Системы здравоохранения в Украине нет": Степанов записал видеообращениеПолитика
Резников рассказал, что будет, если Россия попросит пустить воду в Крым
Резников рассказал, что будет, если Россия попросит пустить воду в КрымПолитика
Кулеба: Украина следит за ситуацией с водой в Крыму, но помогать оккупанту не будет
Кулеба: Украина следит за ситуацией с водой в Крыму, но помогать оккупанту не будетПолитика
"Необходимо достичь режима тишины": в Германии сделали заявление по ДонбассуПолитика
В Раде хотят заслушать Авакова и урезать депутатам рабочий день
В Раде хотят заслушать Авакова и урезать депутатам рабочий деньПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять