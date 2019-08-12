В "Слуге народа" анонсировали важное послание Зеленского к Раде

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На первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа президент Украины Владимир Зеленский выступит с посланием к парламенту, а также будет представлено коалиционное соглашение.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" избранный депутатом от партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Он подтвердил, что в президентской партии готовят документ коалиционного соглашения, своего рода план действий работы фракции в Верховной Раде, а презентуют его на первом заседании парламента.

"С началом работы. К тому же не стоит забывать, что у нас, согласно регламенту, президент обращается во время открытия первой сессии нового созыва Верховной рады со своим стратегическим посланием. Конечно, это также будет частью нашей программы как президентской силы, частью большого документа или ряда документов, который будет посвящен программным действиям президента, нас и будущего правительства", – сказал Корниенко.

Как сообщали новости "Сегодня", в 9 августа в парламенте состоялось заседание Подготовительной группы из новоизбранных депутатов, которые приняли решение о начале работы парламента с 29 августа, а также обсудили вопросы с комитетами. Читайте подробней, о чем договорились в Раде.

А тем временем политические силы пока заняты формированием коалиции (если "Слуга народа" сочтет необходимым вступать с кем-то в союз), распределением комитетов в парламенте, назначением премьер-министра Украины и правительства, сменой генпрокурора и некоторых других представителей власти. Но новому парламенту нужен глава и его заместители, которые смогут в случае необходимости вести пленарные заседания. Новости "Сегодня" называли кандидатов в спикеры и вице-спикеры.

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