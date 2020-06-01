В "Слуге народа" готовятся заменить вице-премьера: названа кандидатура

Планируется, что Ольга Стефанишина заменит на посту Вадима Пристайко

Новым вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции станет Ольга Стефанишина, которая сменит на этом посту действующего вице-премьера – Вадима Пристайко.

Соответствующее решение было принято на собрании фракции "Слуга народа", заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Качура.

"Новым вице-премьером по европейской интеграции станет Ольга Стефанишина (не из "Голоса")", - заявил он.

Реклама

Сейчас Стефанишина является генеральным директором правительственного Офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Вице-премьер-министром европейской и евроатлантической интеграции является Вадим Пристайко, который недавно заявлял о необходимости пересмотреть условия Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

В тренде Эксперт объяснил, ударит ли мировой кризис и падение цены нефти по позициям Путина

Напомним, ранее "слуги народа" решили выдвинуть кандидатом на пост министра культуры своего коллегу Александра Ткаченко.

Как анонсировала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, назначение парламентом нового министра культуры должно состояться уже на этой неделе.

Реклама

В прошлом году Александр Ткаченко попал в скандал из-за незадекларированной недвижимости. Подробности – в видеосюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама