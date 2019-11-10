В "Слуге народа" изберут нового главу партии: назван главный кандидат

Разумков все решил со своей должностью, а Арахамия покидать свой пост не собирается

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В Киеве начался съезд партии "Слуга народа", на котором будет избран новый руководитель политической силы. Основным кандидатом на этот пост называют замглавы фракции в Верховной Раде Александра Корниенко. Недавно стало известно, что нынешний глава партии Дмитрий Разумков хочет сложить полномочия.

Как рассказал сам спикер парламента Разумков, он уходит с данной должности, но остается в партии.

Отмечается, что на съезде, помимо избрания нового главы партии, предполагается заслушать отчет о деятельности политсилы за последний год, а также рассмотреть вопрос об участии партии в выборах в объединенных территориальных общинах.

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В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия напомнил, что ранее уже говорил о необходимости сменить главы партии в связи с тем, что Разумков занимает должность спикер Верховной Рады. Также он сказал, что со своей должности – главы фракции – он не собирается уходить в ближайшее время.

"У нас там нет никаких сюрпризов. Более-менее безальтернативный кандидат – Александр Корниенко. Я думаю, что все его поддержат. Пока, до Нового года, точно нет планов (уходить с поста председателя фракции – ред.). У меня просто есть "красные линии". Рынок земли – для меня "красная линия", и получение транша МВФ – это "красная линия", – сказал политик.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в "Слуге народа" объяснили, почему не все из фракции голосовали за арест Дубневича. Часть слуг народа не голосовала за разрешение арестовать народного депутата.

Смотрите также видео, как депутат от "Слуги народа" расплакалась во время заседания:

Видео: Верховная Рада

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