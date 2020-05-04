Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,96
29,29
  1. Новости политики

В "Слуге народа" назвали дату заседания Рады и важный закон в повестке дня

4 мая, 17:19

Сергей Мартынец

В этот день хотят принять закон, который могли рассматривать несколько месяцев

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится 12 мая, на нем планируется рассмотреть закон о банках во втором чтении. Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она не исключила, что депутаты будут рассматривать законопроекты полный рабочий день.

"Да, действительно, заседание планируется на 12 мая. Будут собраны предложения комитетов Верховной Рады по законопроектам (для формирования повестки дня. – Ред.). И мы планируем во втором чтении во вторник рассмотреть законопроект о банках… Хотелось бы, чтобы это был фактически полный рабочий день", – заявила Кравчук.

Реклама

В тренде
"Празднуйте дома": Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса и майских

По ее словам, к этой дате пройдет предусмотренный регламентом срок ознакомления народных депутатов со сравнительной таблицей поправок законопроекта о банках ко второму чтению.

Как сообщали новости "Сегодня", на прошлом заседании парламента, 30 апреля, депутаты приняли постановление о запуске особой процедуры рассмотрения закона о банках. Теперь законопроект более чем с 16 тысячами поправок будут принимать по упрощенной процедуре.

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что банковский закон хотят принять за один день.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада внеочередное заседание Евгения Кравчук

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В
В "Слуге народа" рассказали, сколько кафе и ресторанов ликвидировались из-за карантинаБизнес
Пристайко рассказал, от чего зависит прекращение войны России против Украины
Пристайко рассказал, от чего зависит прекращение войны России против УкраиныПолитика
Кабмин рассматривает ослабление карантина: онлайн-трансляция
Кабмин рассматривает ослабление карантина: онлайн-трансляцияПолитика
Экс-канцлер Германии Шредер сделал циничное заявление по Украине
Экс-канцлер Германии Шредер сделал циничное заявление по УкраинеПолитика
"Крым вернется в лоно матери-Украины": украинский посол предложил пари "другу" ПутинаПолитика
Интервью с вице-премьером Вадимом Пристайко: Решения России по аннексии Крыма и войне на Донбассе могут быть
Интервью с вице-премьером Вадимом Пристайко: Решения России по аннексии Крыма и войне на Донбассе могут быть "откручены" назадПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...