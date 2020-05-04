В "Слуге народа" назвали дату заседания Рады и важный закон в повестке дня

В этот день хотят принять закон, который могли рассматривать несколько месяцев

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится 12 мая, на нем планируется рассмотреть закон о банках во втором чтении. Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она не исключила, что депутаты будут рассматривать законопроекты полный рабочий день.

"Да, действительно, заседание планируется на 12 мая. Будут собраны предложения комитетов Верховной Рады по законопроектам (для формирования повестки дня. – Ред.). И мы планируем во втором чтении во вторник рассмотреть законопроект о банках… Хотелось бы, чтобы это был фактически полный рабочий день", – заявила Кравчук.

По ее словам, к этой дате пройдет предусмотренный регламентом срок ознакомления народных депутатов со сравнительной таблицей поправок законопроекта о банках ко второму чтению.

Как сообщали новости "Сегодня", на прошлом заседании парламента, 30 апреля, депутаты приняли постановление о запуске особой процедуры рассмотрения закона о банках. Теперь законопроект более чем с 16 тысячами поправок будут принимать по упрощенной процедуре.

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что банковский закон хотят принять за один день.

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