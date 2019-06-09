В "Слуге народа" не будет бывших нардепов – лидер партии

Дмитрий Разумков обещает не брать в свою политсилу бывших парламентариев

Дмитрий Разумков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Партия "Слуги народа" не будет выдвигать на предстоящих парламентских выборах бывших нардепов, заверил лидер политсилы Дмитрий Разумков.

"Ни по округам, ни в списке среди кандидатов, которые будут делегированы нашей политической силой, не будет представителей, у которых есть прошлое в качестве народного депутата от любой политической силы либо действующего, либо прошлых созывов", – подчеркнул он.

В то же время, в "Слуге народа" рассчитывают набрать на выборах 226 портфелей народных депутатов, пишет "Новое время".

Об этом во время съезда партии, который проходил 9 июня в Ботаническом саду им. Гришко в Киеве, заявил представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Таким образом, руководство политической силы надеется набрать большинство голосов на выборах и стать правящей партией.

Напомним, ранее Разумков сообщил, что по мажоритарным округам от его партии будут представлены 199 кандидатов.

Кроме того, как мы уже писали в политической силе объявили старт избирательной кампании, а Разумков озвучил главные требования к кандидатам – такой человек должен быть высокоморальным и с глубокими принципами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В "Слуге народа" не будет бывших нардепов – лидер партии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"