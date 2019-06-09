Выборы в Верховную Раду: в партии Зеленского сделали заявление по мажоритарке

Разумков рассказал, как будут формировать список кандидатов на одномандатных округах

Фото: AFP

По мажоритарным округам партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", в которой ранее представили первую десятку на парламентских выборах, выдвинет 199 кандидатов.

Об этом после съезда политсилы 9 июня сообщил ее председатель Дмитрий Разумков.

"Когда мы начали глубоко изучать представленные материалы, то выяснилось, что несмотря на всю открытость нашей партии, нам попытались представить кандидатами по округам тех, кто не соответствуют нашим принципам и подходам", – заявил он.

По словам Разумкова, списки "Слуги народа" будут представлены общественности после того, как будут доработаны и обсуждены с делегатами съезда. Он обещает формировать списки кандидатов на одномандатных округах на основании информации поданной журналистами и общественными активистами.

"И ещё раз скажу, что по ряду людей нужно будет принимать решения", – добавил он, уточнив, что крупные бизнесмены пытаются интегрировать связанных с собой людей в различных регионах Украины.

Разумков указал, что "люди меняют фамилии, вообще свою историю, биографию, соцсети".

"У нас нет постпраймериз по мажоритарке, у нас есть он только по списку, а нам потом с этими людьми работать, и всей стране", – отметил он.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков заверил в том, в списках партии "Слуга народа" не будет экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Кроме того, как мы уже писали в политической силе объявили старт избирательной кампании, а Разумков озвучил главные требования к кандидатам – такой человек должен быть высокоморальным и с глубокими принципами.

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