В "Слуге народа" не знают, кто наступал на Донбассе 18 февраля

Пока достоверно не известно, кто именно начал наступление, считает политик

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Вчера, 18 февраля, боевики пошли на прорыв неподалеку от Золотого, но при этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что не знает, кто там наступал.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV.

Он объяснил, что пока достоверно не известно, кто именно начал наступление. Депутат не исключил, что первыми могли стрелять и украинские военные.

Реклама

"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать. Конечно, понятно, с какой оно стороны, какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, какие были их действия... То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете", – сказал Арахамия.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

В тренде Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на Донбассе

/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама