В "Слуге народа" объяснили, почему отказались от чрезвычайного положения в Украине

В Украине ввели чрезвычайную ситуацию вместо чрезвычайного положения. Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в интервью сайту "Сегодня" объяснил, что отказались от режима ЧП, в большей степени, из-за серьезной угрозы экономике.

По его словам, ЧП было бы еще более жестким для бизнеса и вообще для передвижения людей.

"С одной стороны, нам действительно нужно уменьшить контакты людей между собой. С другой, – нам надо все же удержать экономику. Мы понимаем, что карантин – это фактически остановка многих бизнесов, уменьшение поступлений в государственный бюджет, снижение доходов граждан. Должны быть компенсаторы. Поэтому вводить ЧП с еще более жесткими мерами пока нет необходимости. К тому же, официальные данные по заболеваемости у нас, все же, слава Богу, не так высоки и мы должны сделать все, чтобы они не росли", – сказал Чернев.

Он отметил, что ведение режима ЧП в первую очередь ударило бы по экономике, поэтому надо балансировать между недопущением развития вспышки инфекции и нагрузкой на экономику.

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"Я общаюсь с нашими международными партнерами. Многие из них говорят, что Украина правильно сделала, что очень вовремя ввела карантинные меры. Именно поэтому у нас нет такой картины, как в некоторых европейских странах", – добавил нардеп.

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Отметим, что в Украине продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. На сегодняшний день таких случаев уже 218. Поэтому правительству необходимо было принять срочные меры. Как сообщали новости "Сегодня", 25 марта Кабинет министров продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации в Украине. Теперь украинцам сидеть дома, как минимум, до 24 апреля.

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