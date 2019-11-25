В "Слуге народа" ответили на три популярных вопроса по "нормандской" встрече

Яременко объяснил, почему нельзя было тянуть с переговорами и срочно нужна была встреча лидеров стран

Фото: facebook.com/ukrop.ukraine

Встреча Нормандской четверки может принести мир на Донбасс и положить начало реинтеграции людей с оккупированных территорий. Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко считает, что сейчас вполне подходящий момент для переговоров с Россией и достижения положительного результата. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, вопросы "Зачем вообще нам те территории, особенно те люди?", "Почему сейчас, в чем спешка?" и "Разве вообще можно договориться с Россией?" самые распространенные после того, как Украина решила возобновить переговоры в "нормандском формате".

"Тезис о "плохих" людях на оккупированных территориях очень опасен. Собственно, это серьезный демотиватор для реализации определенной Конституцией и законами Украины задачи – восстановление территориальной целостности и суверенитета на всей территории. Политические или иные убеждения наших соотечественников на оккупированных территориях не были причиной начала войны. Не могут они быть и причиной для решения о продлении/прекращения процесса деоккупации и реинтеграции. В то же время отказ от оккупированной территории и населения на основании нежелания/неготовности/неумения включать это население к политическим процессам в Украине – это катастрофическое решение. Поэтому убеждены, что продолжение процесса деокупации является конституционным долгом, правом и интересом Украины", – написал Яременко.

Также политик объяснил, что именно сейчас нужно идти на "нормандские" переговоры, потому что скоро (31 декабря) заканчивается действие закона об особом статусе Донбасса и нужно успеть его или продлить, или принять новый.

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"Если этого не сделать, то Россия (и не только) получит основания заявить, что Украина вышла из мирного процесса. Последствия – от потери поддержки международными партнерами (и речь идет далеко не только о санкциях против России), ухудшение прогнозов относительно политической ситуации и экономического развития, к возможным попыткам России силой вернуть Украину к выполнению "безальтернативных" Минских договоренностей, или чего-то еще хуже. Продлить действие существующего закона – это подать политический сигнал, что нынешняя ситуация с вооруженным конфликтом низкой интенсивности без каких-либо шансов на урегулирование может продолжаться бесконечно долго. Это мы уже проходили", – рассказал депутат.

Яременко считает, что на сегодняшний день можно договариваться с Россией – того давления, как во время Дебальцево (РФ мощными силами наступала на фронте параллельно переговорам в Минске), уже не будет, и плюс сегодня Россия (ее элита) достаточно таки "вымотана" санкциями.

"Именно это является причиной верить, что на сегодня возможность попробовать о чем-то договориться с россиянами выше, чем это было несколько лет назад. Нет особой мудрости в том, чтобы бесконечно повторять известную фразу о цене договоренностей с Россией … Так, вполне понятно, что в современных геополитических реалиях любая договоренность с Россией не будет долговечной. В конце концов, переговоры по урегулированию на востоке Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Но путь мирных переговоров является наиболее действенной и безопасной сегодня для Украины линией поведения", – подчеркнул политики добавил, что так называемое "замораживание конфликта" не может быть альтернативой.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" состоятся 9 декабря в Париже и уже подтверждены всеми участниками "четверки". Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Также в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее решить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробней о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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