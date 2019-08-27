В "Слуге народа" против ввода сенсорной кнопки в Раде "нахрапом"

Инициатива насчет введения сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде не имеет ни технического, ни юридического обоснования.

Об этом 27 августа на брифинге в Киеве заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщив о сомнениях в партии "Слуга народа" насчет целесообразности, возможности и доброй воли относительно данной инициативы.

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"Это вводится нахрапом. Это вводится без технического обоснования, без юридического обоснования… У нас, как у партии большинства, вызывает подозрения такое желание совершенствовать на базе техники 2002 года будущее голосование в Верховной Раде", – отметил он.

Стефанчук добавил, что проблему неперсонального голосования необходимо решать системно.

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Напомним, ранее Руслан Стефанчук раскритиковал идею о сенсорной системе голосования в Верховной Раде, поскольку, по его словам, можно взять любой предмет, температура которого приближается к температуре человеческого тела (36,6 градусов) приставить к сенсорной кнопке, в частности, это может быть жвачка, и кнопка отреагирует.

Кроме того, ранее также сообщалось, что фракция президентской партии "Слуга народа" распределила места для народных депутатов в сессионном зале.

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