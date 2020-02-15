В "Слуге народа" рассказали, когда начнется решение кадровых вопросов в Кабмине

/ Фото: Кабинет министров Украины

Парламент может рассмотреть кадровые решения по Кабинету министров, а также вопросы разделения министерств, лишь завершив рассмотрение земельного вопроса.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил народный депутат, член Высшего Совета партии "Слуга народа" Александр Качура, отметив, что решения по кадровым вопросам фракция будет принимать на основании промежуточного отчета правительства.

"График такой: 14 марта у нас должен быть промежуточный отчет правительства. До этого времени мы должны получить его в письменном виде. Мы его проанализируем, посмотрим, насколько результаты отвечают планам, что было сделано из задекларированного в программе действий правительства. И в любом случае будем принимать кадровые решения", – сказал он.

Качура добавил, что приглашает "Алексея Валерьевича (премьер-министра Гончарука. – Ред.) со всем составом Кабмина до отчета в парламенте посетить все же заседание фракции, потому что мы ждем его".

При этом Качура отметил, что, по его мнению, отчет правительства парламент может заслушать "в перерыве" рассмотрения земельного вопроса, а вот, чтобы принять кадровые решения, нужно дождаться завершения рассмотрения земельной реформы.

"Мы не можем рассматривать, в том числе, кадровые вопросы до решения земельного. Потому кадровый вопрос по министерствам мы сможем решить только после земельного. Даже если это будет в апреле. Но это я так считаю. Поскольку есть разночтения законодательства, и есть те, кто считает, что это возможно сделать в процессе рассмотрения закона о земле, что это процедурный вопрос", – сказал Качура.

Народный депутат отметил, что фракция еще не рассматривала новые кандидатуры на должности министров.

"Подавать кандидатуры будет премьер. Он проводит много собеседований. Но мы еще с ним не общались по этому вопросу. У нас, к сожалению, в последнее время с премьером плохая коммуникация из-за его занятости, и мы не встречались на последних заседаниях фракции", – добавил он. В тренде Заленский хочет войти в историю, а Трамп угрожает новым оружием: главные высказывания недели

Говоря о разделении министерств, в частности Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства культуры и спорта Качура сказал, что он будет настаивать на таком разделении.

"Я с самого начала был против объединения, говорил, что это ошибка. Сейчас есть определенные проблемы по разделению. Идет реформа в сельском хозяйстве. И кто-то считает, что разделение министерства на Минэкономики и МинАПК в такой период чревато возникновением разных сложностей. По Министерству культуры и спорта – идет подготовка к Олимпиаде. Это аргумент тех, кто выступает против разделения этого министерства именно сейчас", – объяснил он.

При этом Качура заявил, что "в любом случае мы должны принимать управленческие решения".

"Возможно, если не разделять сейчас министерства, то создать временно департаменты, разделив полномочия", – резюмировал народный депутат.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук предложил Алексею Резникову возглавить созданное Министерство оккупированных территорий.

Также Гончарук анонсировал сокращение госаппарата. По его мнению, структура государственных органов должна быть более компактной и эффективной.

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