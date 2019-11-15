В "Слуге народа" убеждают коллег рассказать о давлении со стороны супруга Скороход

Алексей Алякин. Фото: rucompromat.com

Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко надеется, что народные депутаты из его фракции обратятся в правоохранительные органы в связи с попытками давления на них со стороны предпринимателя Алексея Алякина, супруга исключенной из фракции народного депутата Анны Скороход.

"Мы сейчас ведем работу с депутатами, чтобы они не побоялись передать это... Чтобы они пошли в правоохранительные органы и дали этому ход", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах рады в пятницу.

Отвечая на вопрос, есть ли доказательства такого давления, Корниенко ответил утвердительно: "Да, он пытался беседовать с нашими депутатами".

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Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Арахамия 14 ноября заявил, что к нему, как минимум, дважды обращались члены комитета по энергетике и жаловались на давление со стороны Алексея Алякина, который находится в гражданском браке со Скороход.

"Алякин угрожал депутатам, которые работают в профильном комитете, я не буду называть фамилии, потому что им угрожали люди из криминальных кругов, и я не хочу никого подставлять. Сейчас дойдет до того, что будем предоставлять охрану каждому члену комитета, зачем это делать?", - сказал Арахамия.

Как сообщали новости "Сегодня", на заседании Верховной Рады 14 ноября Анна Скороход заявила о задержании ее гражданского мужа Алексея Алякина. Она заявила, что команда якобы поступила из Офиса президента в Генпрокуратуру и что это якобы месть за ее отказ голосовать за некоторые законопроекты. Нардеп заявляет о политическом преследовании.

Позже в ГПУ объяснили задержание Алякина. В ведомстве рассказали, что их действия в отношении задержанного законны и сейчас рассматривается вопрос об экстрадиции мужа Скороход в Россию, откуда ранее был запрос на его выдачу.

Отметим, что экс-владелец российского банка "Пушкино" и украинской строительной компании "Прогрес Буд" Алексей Алякин разыскивается в России за мошенничество – его подозревают в хищении 10 млн долларов. В 2013 году он получил украинское гражданство. В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России. В ноябре 2018-го Новозаводской районный суд Чернигова изменил меру пресечения на домашний арест. 3 января 2019 года домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако решение о приобретении гражданства было дважды отменено Миграционной службой из-за предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Экс-банкир не оставил попытки стать гражданином Украины и в феврале 2019-го суд принял решение по гражданству в его пользу, но и арест оставил в силе. 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом решение о восстановлении гражданства было отменено. В то же время в сентябре этого года срок ареста истек, но 11 ноября розыск правонарушителя был возобновлен, после чего он был задержан.

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