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В "Слуге народа" уточнили, когда в парламенте будут рассматривать роспуск Киеврады

19 сентября, 16:01

По данным первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, Виталий Кличко должен подать официальное представление

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Верховная Рада в течение 90 дней сможет рассмотреть обращение мэра Киева Виталия Кличко по роспуску Киеврады, если оно будет подано официально, а не устно. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. 

"Устные новости с сайтов, к сожалению, для нас не являются основанием, чтобы об этом даже говорить в комитете. Ждем официальное обращение. Если оно будет процедурно правильно подано в Верховную Раду, далее оно поступит в комитет. Мы будем в комитете определяться", – уточнил Корниенко.

По его словам, на 1 октября запланировано следующее заседание комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, который уполномочен рассматривать такие вопросы. Корниенко добавил, что если Кличко успеет до 1 октября подать представление на роспуск Киеврады, то эта тема, возможно, будет включена в повестку дня комитета.

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Напомним, 19 сентября на очередном заседании Киеврады снова не было кворума, поэтому Кличко устно обратился к парламенту с требованием о роспуске Киеврады VIII созыва и о проведении перевыборов в столице.

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Отметим, ранее мэр Киева Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

При этом он заявил, что законопроект "О столице" должен пройти общественное обсуждение и получить выводы международных экспертов.

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выборы Рада Киеврада

Источник: Интерфакс-Украина

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