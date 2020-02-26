В СНБО не исключат угрозу вторжения России в Беларусь

«Все еще надеюсь, что я не прав, - заявил глава СНБО Алексей Данилов

Беларуси угрожаетвоенное вторжение Российской Федерации.

Такое мнение озвучил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ.

"Эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут все решить, условно говоря, „дипломатическим путем", а россияне постоянно подталкивают Беларусь к этому, я не исключаю, что там также может быть вторжение", — рассказал Данилов, напомнив о вторжении РФ на Донбасс.

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"Все еще надеюсь, что я не прав. Белорусы спокойны и терпеливы. Но мы были спокойными и терпеливыми людьми — и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее, то что вам еще остается?", — резюмировал глава украинского МИД.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, который надеется, что НАТО защитит его страну от РФ, поручил силовикам усилить работу по недопущению деструктивного влияния на Беларусь извне.

Ранее белорусский аналитик Игорь Тышкевич рассказал, что Александр Лукашенко всеми силами пытается не допустить размещения в Беларуси российской военной базы.

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко заверил в том, что его страна никогда не нападет на Украину.

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