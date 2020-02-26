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В СНБО не исключат угрозу вторжения России в Беларусь

26 февраля, 02:58

«Все еще надеюсь, что я не прав, - заявил глава СНБО Алексей Данилов

Беларуси угрожаетвоенное вторжение Российской Федерации.

Такое мнение озвучил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ.

"Эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут все решить, условно говоря, „дипломатическим путем", а россияне постоянно подталкивают Беларусь к этому, я не исключаю, что там также может быть вторжение", — рассказал Данилов, напомнив о вторжении РФ на Донбасс.

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"Все еще надеюсь, что я не прав. Белорусы спокойны и терпеливы. Но мы были спокойными и терпеливыми людьми — и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее, то что вам еще остается?", — резюмировал глава украинского МИД.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, который надеется, что НАТО защитит его страну от РФ, поручил силовикам усилить работу по недопущению деструктивного влияния на Беларусь извне.

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Ранее белорусский аналитик Игорь Тышкевич рассказал, что Александр Лукашенко всеми силами пытается не допустить размещения в Беларуси российской военной базы.

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко заверил в том, что его страна никогда не нападет на Украину.

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Россия Донбасс Беларусь СНБО Украина

Источник: Новое время

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