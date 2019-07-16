Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости политики

Ельченко сообщил, какие важные темы озвучит Украина во время Совбеза ООН

16 июля, 06:47

По словам Ельченко, речь пойдет о четырех основных темах

Фото: Getty Images

Украина вместе с партнерами планирует использовать заседание Совета Безопасности ООН 16 июля, которое созвано Россией, чтобы напомнить о пятой годовщине уничтожения Россией рейса MH17, о судьбе военнопленных украинских моряков, об эскалации на Донбассе и недавний расстрел военных медиков.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, – пишет Укринформ.

"У нас есть четкий план, согласно которому члены Совета Безопасности, которые нас поддерживают – прежде всего, западные партнеры – как и наша делегация, которая будет выступать последней, используют факт проведения заседания, чтобы сказать России обо всем остальном", – отметил он.

Украинский дипломат добавил, что сам факт стремления России обсудить "языковой вопрос" на Совбезе ООН за пять дней до парламентских выборов в Украине вмешательством в избирательный процесс и частью гибридной войны.

"По замыслу россиян, это должен быть" One man show "(англ." Шоу одного актера "- ред.), где господин Небензя будет рассказывать на экран российского телевидения, как в Украине издеваются над русским языком ... Но это возможность для других членов Совета Безопасности выступить с позицией по другим вопросам", – отметил он.

На вопрос, почему не удается сорвать заседание, как это было сделано в мае, Ельченко объяснил, что трудно запретить государству-члену ООН, тем более постоянном члену Совбеза, инициировать заседание, и поэтому было принято решение вместе использовать его для обсуждения тем, неприятных для России. 

Дипломат признал, что Германия и Франция не захотели срывать инициировано Россией заседание второй раз, снова идти на конфронтацию с РФ, чтобы "не портить то настроение, которое, возможно, начал немного положительно складываться после встречи внешнеполитических советников в нормандском формате".

Отметим, что тогдашний президент Петр Порошенко, подписав закон об украинском языке, напомнил, что Киев не собирался учитывать мнение Москвы по языковым вопросам в Украине.

25 апреля Верховная Рада приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок применения украинского языка в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.


Как сообщалось, Рада обязала СМИ, органы власти и компании иметь украинскую версию сайтов. Украинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.

16 июля в Украине вступил в силу закон об языке

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег закон, Россия, Германия, Франция, язык, Совбез ООН, Украина, Ельченко

Вы сейчас просматриваете новость " Ельченко сообщил, какие важные темы озвучит Украина во время Совбеза ООН". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин снова попытался усомниться в украинском законе об языке

21 мая, 23:31

Ряд стран отказались обсуждать украинский закон об языке в Совбезе ООН

Вопрос украинского языка в Совбезе ООН: США и ЕС объяснили причины отказа от рассмотрения

21 мая, 08:36

США и ЕС объяснили свой отказ рассматривать украинский вопрос в Совбезе ООН

Россия пообещала вернуться к обсуждению в ООН закона об украинском языке

20 мая, 23:58

Предложенная Россией повестка Совбеза ООН была заблокирована США и рядом европейских стран

Европейские страны и США заблокировали заседание Совбеза ООН из-за языкового закона в Украине

20 мая, 23:20

За проведение такого заседания выступила Россия

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Что терпеть не могут разные знаки Зодиака

Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Ядовитый осколок Нибиру бухнул в Чёрное море - уфологи

В Симпсонах был предсказан финал Игры престолов

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К

Можно бегать при варикозном расширении вен?

Одна из самых красивых бегуний. Фото

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд

MARUV впервые показала фигуру (фото)

К Земле несется опасный астероид
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь