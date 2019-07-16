Ельченко сообщил, какие важные темы озвучит Украина во время Совбеза ООН

По словам Ельченко, речь пойдет о четырех основных темах

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Украина вместе с партнерами планирует использовать заседание Совета Безопасности ООН 16 июля, которое созвано Россией, чтобы напомнить о пятой годовщине уничтожения Россией рейса MH17, о судьбе военнопленных украинских моряков, об эскалации на Донбассе и недавний расстрел военных медиков.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, – пишет Укринформ.

"У нас есть четкий план, согласно которому члены Совета Безопасности, которые нас поддерживают – прежде всего, западные партнеры – как и наша делегация, которая будет выступать последней, используют факт проведения заседания, чтобы сказать России обо всем остальном", – отметил он.

Украинский дипломат добавил, что сам факт стремления России обсудить "языковой вопрос" на Совбезе ООН за пять дней до парламентских выборов в Украине вмешательством в избирательный процесс и частью гибридной войны.

"По замыслу россиян, это должен быть" One man show "(англ." Шоу одного актера "- ред.), где господин Небензя будет рассказывать на экран российского телевидения, как в Украине издеваются над русским языком ... Но это возможность для других членов Совета Безопасности выступить с позицией по другим вопросам", – отметил он.

На вопрос, почему не удается сорвать заседание, как это было сделано в мае, Ельченко объяснил, что трудно запретить государству-члену ООН, тем более постоянном члену Совбеза, инициировать заседание, и поэтому было принято решение вместе использовать его для обсуждения тем, неприятных для России.

Дипломат признал, что Германия и Франция не захотели срывать инициировано Россией заседание второй раз, снова идти на конфронтацию с РФ, чтобы "не портить то настроение, которое, возможно, начал немного положительно складываться после встречи внешнеполитических советников в нормандском формате".

Отметим, что тогдашний президент Петр Порошенко, подписав закон об украинском языке, напомнил, что Киев не собирался учитывать мнение Москвы по языковым вопросам в Украине.

25 апреля Верховная Рада приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок применения украинского языка в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.

Как сообщалось, Рада обязала СМИ, органы власти и компании иметь украинскую версию сайтов. Украинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.

16 июля в Украине вступил в силу закон об языке.

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