В Совете ЕС подтвердили свою позицию по Крыму

Министры 28 стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Черноморском регионе

Фото: REUTERS/Piroschka Van de Wouw.

После того, как послы ЕС согласились продлить еще на год "крымские" санкции, сегодня в Люксембурге на заседании Совета Европейского Союза заявили, что и далее не намерены признавать аннексию Россией украинского Крыма, а также обеспокоены ситуацией с безопасностью в Черноморском регионе.

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией по безопасности в регионе Черного моря

"Совет по-прежнему обеспокоен проблемами безопасности в Черноморском регионе. В этом контексте он вновь подтверждает, что уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенция по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе", – заявили в Совете ЕС.

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В то же время министр ЕС подчеркивают растущее стратегическое значение Черноморского региона для Евросоюза и призывают к расширению участия в сотрудничестве в этом регионе в соответствии с принципами Глобальной стратегии ЕС и пересмотренной европейской политики соседства. В частности, подчеркивается важность использования новых возможностей для экономического развития, устойчивости и связи в регионе и за его пределами.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", НАТО готовится к нестабильности в Черном море в ближайшие годы. В последние годы Альянс сосредоточил усилия на усилении защиты союзников в Балтийском регионе. Заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай во время дискуссии, организованной в Лондоне Королевским институтом международных отношений (Chatham House), отмечал, что Черноморский регион в ближайшие годы будет очагом напряженности из-за наращивания Россией военного присутствия и милитаризации аннексированного Крыма.

В то же время еще в прошлом году экс-президент Петр Порошенко заявлял, что Россия продолжает милитаризацию Черноморского региона. Он отмечал, что в Крыму РФ создала мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты.

Порошенко на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава Вооруженных сил

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