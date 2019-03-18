Новые санкции ЕС и США против России – Волкер сделал заявление

Запад продолжит наказывать Россию за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе

Курт Волкер. Фото: AFP

Новые санкции ЕС и США против России – Волкер сделал заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/515/8fe/5c75158fea764.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/515/8fe/5c75158fea764.jpg 2019-03-18T17:08:00+02:00 США Запад продолжит наказывать Россию за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе

Соединенные Штаты и страны Евросоюза продолжат политику ужесточения санкционного режима против России в связи с ситуацией на Украине. Такое мнение высказал в понедельник спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы будем продолжать видеть то, что мы наблюдали в течение последних нескольких лет – периодическое ужесточение санкций, если ситуация продолжит оставаться такой, как есть", – сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать возможность введения новых рестрикций.

Ранее Курт Волкер признал, что Запад медлил с реакцией и не помог Украине, когда Россия вторглась в Крым и захватила его.

Напомним, что посвященное пятой годовщине российской оккупации украинского полуострова заседание проходит в Брюсселе под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Как мы писали, ранее Госдепартамент США осудил аннексию Крыма, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над полуостровом.

Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины.

Заседание министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе, на котором среди прочих будет поднят также и вопрос оккупации Россией Крыма, является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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