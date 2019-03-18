Новые санкции ЕС и США против России – Волкер сделал заявление
Запад продолжит наказывать Россию за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе
Соединенные Штаты и страны Евросоюза продолжат политику ужесточения санкционного режима против России в связи с ситуацией на Украине. Такое мнение высказал в понедельник спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопросы журналистов.
"Мы будем продолжать видеть то, что мы наблюдали в течение последних нескольких лет – периодическое ужесточение санкций, если ситуация продолжит оставаться такой, как есть", – сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать возможность введения новых рестрикций.
Ранее Курт Волкер признал, что Запад медлил с реакцией и не помог Украине, когда Россия вторглась в Крым и захватила его.
Напомним, что посвященное пятой годовщине российской оккупации украинского полуострова заседание проходит в Брюсселе под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
Как мы писали, ранее Госдепартамент США осудил аннексию Крыма, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над полуостровом.
Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины.
Заседание министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе, на котором среди прочих будет поднят также и вопрос оккупации Россией Крыма, является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":
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