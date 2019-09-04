В США объяснили важность Украины для Запада

Уильям Тейлор. Фото: посольства США

Украина защищает Европу от агрессии Кремля и находится на передовой в борьбе против российской агрессии, поэтому она важна для Запада. Об этом во время выступления в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел заявил временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

По его словам, после Второй мировой войны на континенте воцарился мир, но в 2014 году Россия нарушила этот мир. Западные страны пытаются активно противостоять этому, но в эпицентре событий находится именно Украина.

"В 2014 году Россия оккупировала Украину. Это первая попытка после Второй мировой войны вооруженным путем изменить границы. Мы, Украина, США, Канада, Европа, пытаемся с этим бороться. Украина борется с этим военнослужащими, санкциями и все обществом. Канада и европейцы борются с этим санкциями и вооруженной поддержкой. США также борется с этим санкциями и поддержкой. Надо много усилий, чтобы преодолеть это… Если мы не остановим Кремль, мы на пути к несвободе. А это распространение дезинформации, это гибридная война. Украина находится в эпицентре и на переднем плане этой битвы. Украина очень важна для нас и Украина должна победить", – отметил Тейлор.

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В разрешении ситуации на востоке Украины временно поверенный в делах США возлагает большие надежды на нового президента и правительство.

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"Весь мир восхищен тем, что происходит здесь, в Украине: самый молодой президент, самый молодой премьер, самое молодое правительство. И возникают вопросы. Это новая Украина? Есть ли новые обещания относительно новых европейских практик? Есть ли новое стремление преодолеть коррупцию? Есть ли новые стремления относительно того, как закончить войну на востоке? Эта война является причиной, почему США считают, что Украина является важной", – добавил дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 сентября президент Владимир Зеленский встретился с Пенсом. Вице-президент США заверил, что Вашингтон не изменит позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине.

В то же время сенаторы призвали американскую администрацию не отказываться от военной помощи Украине. Финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины, считают американские политики.

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