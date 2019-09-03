Сенаторы призвали американскую администрацию не отказываться от военной помощи Украине

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Американские сенаторы призвали администрацию США не отказываться от предоставления военной помощи Украине. Соответствующее письмо они направили директору административно-бюджетного управления Белого дома Мику Малвэни.

Свои подписи под документом поставили Роб Портман (республиканец от штата Огайо), Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс), Ричард Блюментал (демократ от штата Коннектикут) и Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин). Все они входят в так называемый кокус (объединение законодателей по интересам. – Ред.) по Украине.

"Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины, а также постоянной поддержки и одобрения со стороны Конгресса США, который выделил эти средства. Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства на военную помощь Украине", — говорится в письме, текст которого опубликован на сайте Портмана.

По мнению законодателей, помощь "критически важна для обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных".

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Ранее телекомпания CNN сообщила, что вашингтонская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение пересмотреть предоставление военной помощи Украине в размере 250 млн долларов. По словам источников газеты Politico, Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Заметим, что ранее администрация США заморозила часть выделенных американским Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам. Фонды не будут использовать, пока Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) не проведут их ревизию.

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Объем фондов, о которых идет речь, может составлять от 2 до 4 млрд долларов. Средства должны быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии.

Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично тогдашний президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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