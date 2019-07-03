В США отреагировали на гибель украинских медиков на Донбассе

Американцы в шоке от действий России и контролируемых ею боевиков и обратились к ним с требованием

Уильям Тейлор. Фото: посольство США.

В посольстве США в Украине призвали Россию прекратить боевые действия и осудили нападение на санитарный автомобиль и убийство украинских медиков боевиками. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Так, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор призвал и Москву, и боевиков прекратить обстрелы, защитить гражданских лиц и персонал гуманитарных организаций, отвести вооружения и вооруженные силы.

"Нападения на медиков, осуществляемых управляемыми Россией силами, свидетельствуют о полном отсутствии уважения к человеческой жизни, международных и Минских соглашений", – заявил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в результате обстрела боевиками санитарного автомобиля "Хаммер" жертвами стали два человека: старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко. Командование Объединенных сил напомнило, что обстрел санитарных автомобилей – нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Смотрите фото взорванного "Хаммера".

В свою очередь президент Владимир Зеленский осудил обстрел медиков на Донбассе, назвав его подлым и позорным.

"Обстрел санитарного автомобиля в Водяное – нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", – сказал глава государства.

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В то же время стало известно, что украинские военные не оставили безнаказанным врага. Военнослужащий ВСУ и блогер Мартин Брест сообщил об уничтожении техники боевиков.

"... в результате нескольких попаданий из неизвестного, но разрешенного здравым смыслом оружия у сепаров тихонечко, но сильно повреждена бэха. Чуток горела. 1-200, 2-300, но скорее всего из них, судя по перехвату, еще минимум один – не жилец", – писал он.

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