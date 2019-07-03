Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости политики

В США отреагировали на гибель украинских медиков на Донбассе

3 июля, 10:04

Американцы в шоке от действий России и контролируемых ею боевиков и обратились к ним с требованием

Уильям Тейлор. Фото: посольство США
Уильям Тейлор. Фото: посольство США.

В посольстве США в Украине призвали Россию прекратить боевые действия и осудили нападение на санитарный автомобиль и убийство украинских медиков боевиками. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Так, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор призвал и Москву, и боевиков прекратить обстрелы, защитить гражданских лиц и персонал гуманитарных организаций, отвести вооружения и вооруженные силы.

"Нападения на медиков, осуществляемых управляемыми Россией силами, свидетельствуют о полном отсутствии уважения к человеческой жизни, международных и Минских соглашений", – заявил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в результате обстрела боевиками санитарного автомобиля "Хаммер" жертвами стали два человека: старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко. Командование Объединенных сил напомнило, что обстрел санитарных автомобилей – нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Смотрите фото взорванного "Хаммера".

В свою очередь президент Владимир Зеленский осудил обстрел медиков на Донбассе, назвав его подлым и позорным.

"Обстрел санитарного автомобиля в Водяное – нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", – сказал глава государства.

Читайте также

В то же время стало известно, что украинские военные не оставили безнаказанным врага. Военнослужащий ВСУ и блогер Мартин Брест сообщил об уничтожении техники боевиков.

"... в результате нескольких попаданий из неизвестного, но разрешенного здравым смыслом оружия у сепаров тихонечко, но сильно повреждена бэха. Чуток горела. 1-200, 2-300, но скорее всего из них, судя по перехвату, еще минимум один – не жилец", – писал он.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, США, посольство, Донбасс, медики, боевики, тейлор

Вы сейчас просматриваете новость " В США отреагировали на гибель украинских медиков на Донбассе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе снайпер боевиков обстрелял автомобиль с волонтерами, есть раненые

Вчера, 11:56

Под обстрел противника снова попали медики, которых боевики поджидали на трассе

Ответка за обстрел медиков: на Донбассе украинские военные подбили БМП боевиков

Вчера, 00:51

По данным блогера Мартина Бреста, боевики потеряли боевую технику и живую силу

"Медики не должны быть мишенями": Волкер расстроен обстрелом на Донбассе

1 июля, 23:42

Медики и "скорые" никогда не должны быть мишенями, – убежден Волкер

Волкер рассказал о впечатлениях от встречи с Зеленским

Сегодня, 08:36

На встрече Владимир Зеленский заверил в своей мощной приверженности реформированию Украины

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Тростью по лбу. Игорь Мосийчук подрался с Олегом Ляшко

4 украинские девушки рассказали о жизни и работе за рубежом

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

8 гениальных людей, которые опередили свое время

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

Какой план у Зеленского. С чем Кучма поедет на переговоры в Минск

Золотая команда. Три секрета победы сборной Украины U-20 на ЧМ

Мамаев и Кокорин готовы к переезду в колонию

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

Вчера, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Как определить, натуральный мед или нет?

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь