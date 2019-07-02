Гибель медиков ВСУ на Донбассе: появились фото взорванного "Хаммера"
В результате атаки противника погибли два медика, а от автомобиля остался лишь обгоревший каркас
На Донбассе оккупанты обстреляли украинских военных медиков, подорвав их автомобиль из противотанкового ракетного комплекса. От машины остались одни обломки и выгоревший каркас.
Фото подорванного автомобиля выложил сайт InfoResist.
1 июля, около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и коварно обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер".
Командование Объединенных сил напомнило, что обстрел санитарных автомобилей – нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права.
В итоге, как сообщали новости "Сегодня", жертвами обстрела военных медиков на Донбассе стали два человека: старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.
В свою очередь президент Владимир Зеленский осудил обстрел медиков на Донбассе, назвав его подлым и позорным.
"Обстрел санитарного автомобиля в Водяное – нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", – сказал глава государства.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гибель медиков ВСУ на Донбассе: появились фото взорванного "Хаммера"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВСУ понесли потери на Донбассе: двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены
Ответным огнем наши бойцы уничтожили трех боевиков, пятерых – ранили
У Зеленского открестились от заявления Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе
Представитель президента в Раде напомнил, что заявление Богдана не коррелируется с программой партии