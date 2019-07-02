Гибель медиков ВСУ на Донбассе: появились фото взорванного "Хаммера"

В результате атаки противника погибли два медика, а от автомобиля остался лишь обгоревший каркас

Фото: InfoResist.

На Донбассе оккупанты обстреляли украинских военных медиков, подорвав их автомобиль из противотанкового ракетного комплекса. От машины остались одни обломки и выгоревший каркас.

Фото подорванного автомобиля выложил сайт InfoResist.

1 июля, около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и коварно обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер".













Командование Объединенных сил напомнило, что обстрел санитарных автомобилей – нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

В итоге, как сообщали новости "Сегодня", жертвами обстрела военных медиков на Донбассе стали два человека: старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

В свою очередь президент Владимир Зеленский осудил обстрел медиков на Донбассе, назвав его подлым и позорным.

"Обстрел санитарного автомобиля в Водяное – нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", – сказал глава государства.

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