На Донбассе оккупанты обстреляли украинских военных медиков: есть погибший

Один украинский боец погиб, медик в критическом состоянии

Фото: Pixabay

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты обстреляли санитарный автомобиль украинских военных из противотанкового управляемого ракетного комплекса.

В результате прямого попадания один военный погиб на месте, еще двое получили ранения. Один из раненых – медик, он находится в критическом состоянии, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и коварно обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер". Командование Объединенных сил напомнило, что обстрел санитарных автомобилей – нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

Подлый обстрел санитарного автомобиля со стороны оккупантов является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм.

За минувшие сутки, 30 июня, на Донбассе боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. В рядах украинских военных обошлось без потерь.

Напомним, 29 июня на Донбассе боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным штаба ООС, в течение 28 июня пророссийские боевики 32 раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих не было. Днем ранее они нарушили режим прекращения огня 34 раза.

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