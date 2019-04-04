В США рассказали, с кем из кандидатов в президенты Украины готовы сотрудничать
В сША подчеркнули, что поддерживают принципы, а не личности
США будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах. Об этом сообщил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Мы будем работать с Украиной над всеми этими пунктами. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25, но еще много работы впереди", – сказал Волкер.
Он отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.
Напомним, вчера, 3 апреля, Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий. "…все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент", говорил он в своем видеообращении.
В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.
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