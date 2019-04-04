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В США рассказали, с кем из кандидатов в президенты Украины готовы сотрудничать

Сегодня, 16:05

В сША подчеркнули, что поддерживают принципы, а не личности

Фото: Сегодня
В США рассказали, с кем из кандидатов в президенты Украины готовы сотрудничать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5ed/356/5ca5ed356247c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5ed/356/5ca5ed356247c.jpg Политика В сША подчеркнули, что поддерживают принципы, а не личности

США будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах. Об этом сообщил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы будем работать с Украиной над всеми этими пунктами. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25, но еще много работы впереди", – сказал Волкер.

Он отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Напомним, вчера, 3 апреля, Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий. "…все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент", говорил он в своем видеообращении.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.

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Тег США, президент, Порошенко, Зеленский, сотрудничество

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Источник:

Громадське телебачення

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