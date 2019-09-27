В США ждут от Зеленского "исторического" выбора

Представитель демократов выступила в поддержку Украины, но и ждет конкретных действий от руководства страны

/ Фото: AFP

Визит президент Владимира Зеленского в США омрачился скандалом с телефонным разговором с американским лидером Дональдом Трампом. Однако американские политики готовы поддерживать Украину и призывают украинского президента сделать выбор – действовать по собственному усмотрению или отстаивать интересы заинтересованных лиц в Украине.

Об этом сказала на заседании Палаты представителей США конгрессмен от Демократической партии и сопредседатель Украинского кокуса в нижней палате американского Конгресса Марси Каптур, передает "Новое время".

Она разъяснила своим коллегам, почему беседы между Трампом и Зеленским так важны для свободы и национальной безопасности нашей страны США. Она напомнила Палате представителей, что Украина в составе СССР была "оккупирована коммунизмом" и относительно недавно стала свободной и пытается бороться за свою независимость.

"Сегодня Украина — граница схватки за свободу и ее защиту на европейском континенте", – заявила Каптур.

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В то же время конгрессмен сказала, что Россия не единственный враг Украины и напомнила о коррупции внутри страны, которую называют одной из главных проблем.

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"Поэтому исторический вопрос заключается в том, будет ли президент Зеленский самостоятельной фигурой или же ставленником олигархов. Будет ли он отстаивать свободу — и будет ли народ США и представляющая его Палата защищать свободу (Украины) от ее угнетения?", – завершила свое выступление Каптур.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины от 24 июля. Накануне в США разгорелся скандал: американского лидера обвиняли в давлении на Украину и конкретно Зеленского для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже даже инициировали процедуру импичмента президента США. Читайте полный текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

Отметим, что оба президента уже прокомментировали эту ситуацию. Так, Дональд Трамп утверждает, что представители Демократической партии США "угрожали" Зеленскому.

"Я требую транспарентности от демократов, которые посещали Украину и пытались заставить нового президента сделать те вещи, которые они хотели. Они обвинили меня в этом, но я этого не делал", – сказал американский лидер и добавил, что демократы не смогут победить на будущих выборах и подняли всю эту шумиху.

В свою очередь Зеленский заявил, что давить на него никто не может, и он не намерен быть причастным каким-то образом к выборам в других странах. В то же время он негативно отнесся к рассекречиванию подробностей разговора с Трампом.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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