В связи с обострением на Донбассе Евросоюз обратился к России

Украину уже поддержали несколько стран после наступления боевиков на позиции украинских военных в Луганской области. Теперь Европейский Союз призвал Россию немедленно утихомирить поддерживаемых ею боевиков.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, передает "Европейская правда".

Спикер ЕС напомнил о договоренностях на парижском саммите "Нормандской четверки", в частности, о прекращении огня.

"Применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями, что привело к жертвам, вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат условленному прекращению огня, которое до сих пор полностью не соблюдается", – говорится в заявлении.

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В ЕС также обратились к России с требованием повлиять на ситуацию и успокоить боевиков.

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", – подчеркнул пресс-секретарь европейской внешнеполитической службы.

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Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но большие потери с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Смотрите брифинг президента, секретаря СНБО и начальника Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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