В связи с обострением на Донбассе Евросоюз обратился к России

Украину уже поддержали несколько стран после наступления боевиков на позиции украинских военных в Луганской области. Теперь Европейский Союз призвал Россию немедленно утихомирить поддерживаемых ею боевиков.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, передает "Европейская правда".
Спикер ЕС напомнил о договоренностях на парижском саммите "Нормандской четверки", в частности, о прекращении огня.
"Применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями, что привело к жертвам, вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат условленному прекращению огня, которое до сих пор полностью не соблюдается", – говорится в заявлении.
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В ЕС также обратились к России с требованием повлиять на ситуацию и успокоить боевиков.
"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", – подчеркнул пресс-секретарь европейской внешнеполитической службы.
Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но большие потери с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.
В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.
В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.
Смотрите брифинг президента, секретаря СНБО и начальника Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе:
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