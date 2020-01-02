В тюрьмах России по "крымским делам" удерживаются по меньшей мере 89 человек

Среди них есть и крымские татары, и украинцы

/ Фото: УНИАН

Глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что Российская Федерация удерживает за решеткой только по "крымским делам" как минимум 89 человек.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

По ее словам, большая часть осужденных, а именно 65 человек – крымские татары.

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"Среди них есть и крымские татары, и украинцы. По меньшей мере 65 человек, преимущественно крымских татар, которые проходят по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир", их обвиняют в террористических статьях. Если говорить об украинцах, то среди них, например, активист Олег Приходько, который был задержан в этом году. Также есть так называемые "украинские диверсанты", – отметила правозащитница.

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Также она подчеркнула, что права этих людей грубо нарушаются, поскольку доказательства их вины были сфальсифицированы и они незаконно находятся за решеткой.

Ранее МИД Украины выразил протест России и ее оккупационной власти на территории Крыма из-за необоснованного задержания гражданина Украины Дениса Кашука по сфабрикованным обвинениям.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против – 19.

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