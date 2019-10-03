ФСБ заявила о задержании украинца по пути в Крым

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В Федеральной службе безопасности России заявили о задержании украинца, который якобы пытался попасть в оккупированный Крым "в обход пунктов пропуска".

Как заявили в спецслужбе, инцидент произошел в трех километрах от пункта пропуска "Перекоп", в районе дамбы, с уроженцем Кривого Рога 1965 года рождения, сообщает "Крым.Реалии".

По данным российских силовиков, задержанный, имя которого не называется, следовал на аннексированный полуостров, не имея при себе действительных документов.

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Оккупанты открыли уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей (около 80 тысяч гривен), или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что оккупационные "власти" Крыма открыли против жителей полуострова 79 уголовных дел за отказ служить в Вооруженных силах России.

Также сообщалось о массовом избиении российских журналистов, которые съехались в Крым на курсы военных репортеров.

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