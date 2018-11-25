В Украине могут объявить военное положение

После нападения России на украинские суда в Азовском море экстренно соберется СНБО

После нападения россиян на украинские корабли в Азовском море было объявлено об экстренном созыве Совета национальной безопасности и обороны, который рассмотрит вопрос введения военного положения. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Это нападение на наши корабли является ничем иным, как актом военной агрессии", – сказал он, добавив, что заседание Совета начнется в 00 часов и его участники рассмотрят вопрос введения военного положения.

Между тем, министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что нападение на украинские корабли произошло в нейтральных водах, и об этом уже сообщили представителям НАТО и мирового сообщества.

Глава украинской дипломатии добавил также, что в настоящее время президент Украины Петр Порошенко ведет переговоры с союзниками.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Позже было опубликовано видео этого инцидента, снятое с российского судна.

Больше о нападении россиян на украинские корабли в Азовском море смотрите в онлайн-хронике сайта "Сегодня".