В Украине открыли рынок земли: появилась реакция Европарламента

В ЕП напомнили о важности земельной реформы для дальнейшего сотрудничества с МВФ

Открытие рынка земли в Украине и принятие в первом чтении банковского законаявляются залогом для макрофинансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда.

Об этом заявили 3 апреля в Европейском парламенте, приветствовав принятие этих законов.

Читайте также: Открытие рынка земли: почему окно возможностей шире сопутствующих рисков

Реклама

"Мы приветствуем принятие на этой неделе Верховной Радой земельной реформы и рассчитываем на принятие банковского закона во втором чтении. Это важные реформы, которые прокладывают путь для получения столь необходимых кредитов от Международного валютного фонда и для макрофинансовой помощи от ЕС", – заявили на сайте Европарламента.

В тренде Киевский Форум по безопасности начинает новый формат онлайн-дискуссий

Также в ЕП отметили усилия Рады и народных депутатов в борьбе с коррупцией и возвращение в профильный комитет законопроекта с поправками в государственный бюджет на 2020 год.

"В эти кризисные времена мы стоим вместе с Украиной как с нашим близким соседом и партнером. Одобрение пакета поддержки в размере около 80 миллионов евро, чтобы помочь Украине справляться с пандемией COVID-19, однозначно свидетельствует о солидарности Европейского Союза с украинским народом. Поддержка ЕС также должна позволить обеспечить всем необходимым медицинским оборудованием в пораженных конфликтом районах", – говорится в заявлении.

Напомним, что Верховная Рада не смогла принять законопроект о секвестре бюджета-2020. Повторное голосование состоится на следующей неделе.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама