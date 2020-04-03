В Украине открыли рынок земли: появилась реакция Европарламента

Открытие рынка земли в Украине и принятие в первом чтении банковского законаявляются залогом для макрофинансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда.
Об этом заявили 3 апреля в Европейском парламенте, приветствовав принятие этих законов.
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"Мы приветствуем принятие на этой неделе Верховной Радой земельной реформы и рассчитываем на принятие банковского закона во втором чтении. Это важные реформы, которые прокладывают путь для получения столь необходимых кредитов от Международного валютного фонда и для макрофинансовой помощи от ЕС", – заявили на сайте Европарламента.
Также в ЕП отметили усилия Рады и народных депутатов в борьбе с коррупцией и возвращение в профильный комитет законопроекта с поправками в государственный бюджет на 2020 год.
"В эти кризисные времена мы стоим вместе с Украиной как с нашим близким соседом и партнером. Одобрение пакета поддержки в размере около 80 миллионов евро, чтобы помочь Украине справляться с пандемией COVID-19, однозначно свидетельствует о солидарности Европейского Союза с украинским народом. Поддержка ЕС также должна позволить обеспечить всем необходимым медицинским оборудованием в пораженных конфликтом районах", – говорится в заявлении.
Напомним, что Верховная Рада не смогла принять законопроект о секвестре бюджета-2020. Повторное голосование состоится на следующей неделе.
Все подробности в спецтеме Бюджет-2020
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