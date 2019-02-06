В Украине разбушевалась корь: как вакцинируются народные депутаты

Некоторые парламентарии даже стоят в очереди за вакциной и говорят, что в больницах она есть

В Украине разбушевалась корь: как вакцинируются народные депутаты 2019-02-06T17:46:09+02:00 Политика Некоторые парламентарии даже стоят в очереди за вакциной и говорят, что в больницах она есть

Пока в Украине растет количество жертв от кори, народные депутаты не особо спешат делать прививки, хотя и считают их необходимыми. Хотя некоторые народные избранники уже стоят в очереди за вакциной.

"Все абсолютно прививки, которые необходимо было сделать для моей дочери Полины, которой сейчас 2 года, мы сделали. Я родился в 1979 году и в те годы в СССР использовали активные методы прививания, поэтому я, наверно, получил все необходимые прививки", – сказал нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Нардеп от БПП Максим Курячий не припоминает, что у него было в детстве, и даже не задумывался, чтоб делать анализы на антитела и есть ли у него иммунитет. Народный избранник от БПП Сергей Халань признался, что его дети не делали прививок.

"Нет, еще не делали, но обычно делаем все прививки. Я сторонник того, что все прививки надо делать", – сказал он.

Большинство опрошенных журналистом "Сегодня" нардепов не знают, имеют ли сами иммунитет к кори. Член профильного комитета по вопросам здравоохранения Сергей Березенко тем временем уже даже выбрал вакцину.

"Я принял решение сделать соответствующее прививки, сейчас ищу ту амбулаторию, где бы могли сделать. Есть вакцина, причем удивительно – в крупные клиники обращался, было под вопросом, а во многих семейных амбулаториях в Киеве вакцина есть", – сказал политик.

Леониду Емцу повезло меньше – народный избранник также хотел быстро сделать прививку в депутатской клинике, однако там его только записали в очередь.

"Мы с женой приняли решение, что будем вакцинироваться. Нам сообщили, что есть очередь и нас в эту очередь поставили", – рассказал он.

А вот в профильном комитете Рады пока не собираются оглашать эпидемию кори в Украине и ссылаются на более высокие государственные органы.

"Нет до сих пор эпидемии, хотя за прошлый год более 50 тыс. заболели корью, и сейчас только за январь уже – более 15 тыс. Это рекордные цифры. Например, в Грузии 335 человек заболели и уже объявлена эпидемия. Это должна быть инициатива рассмотрения на кабинете министров. Есть еще высший орган, который мог бы принять такое решение, – это СНБО", – пояснил Емец.

Как сообщалось, комитет по здравоохранению требует созвать СНБО из-за проблем с корью в Украине. Глава комитета Ольга Богомолец отметила, что согласно действующему законодательству, объявить эпидемию кори может только главный санитарный врач, должность которого в настоящее время вакантна, хотя не ликвидирована. Но вот депутаты уверенны, что "последнее слово" за СНБО.

Напомним, за первый месяц 2019 года в Украине зафиксировали 15 095 случаев заболевания корью. С 28 декабря 2018 до 1 февраля 2019 года корью в Украине заболели 15 095 человек – 6364 взрослых и 8731 ребенок. В течение 5-й недели 2019-го корью заболели 3379 человек – 1499 взрослых и 1880 детей. В Минздраве сообщили, какие регионы лидируют по заболеваемости.

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