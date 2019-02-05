Эпидемия кори: Комитет по здравоохранению требует созвать СНБО

При этом Ольга Богомолец считает, что эпидемию кори может объявить только главный санитарный врач

Эпидемия кори: Комитет по здравоохранению требует созвать СНБО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ed8/fe3/5c4ed8fe3bf79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ed8/fe3/5c4ed8fe3bf79.jpg 2019-02-05T16:23:00+02:00 Украина При этом Ольга Богомолец считает, что эпидемию кори может объявить только главный санитарный врач

Комитет Верховной Рады по здравоохранению намерен обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ситуации, сложившейся с заболеваемостью корью. Такое решение было принято на заседании комитета во вторник.

Стоит отметить, что комитет решил признать работу Министерства здравоохранения по предотвращению роста заболеваемости корью неудовлетворительной.

Однако, глава комитета Ольга Богомолец отметила, что согласно действующему законодательству, объявить эпидемию кори может только главный санитарный врач, должность которого в настоящее время вакантна, хотя не ликвидирована. Но вот депутаты уверенны, что "последнее слово" за СНБО.

При этом члены комитета считают, что штаб по борьбе с заболеваемостью с корью должен работать при СНБО. По словам Богомолец, его мог бы возглавить завкафедрой клинической иммунологи и микробиологии Харьковской медакадемии последипломного образования Андрей Волянский.

Как сообщалось ранее, за первый месяц 2019 года в Украине зафиксировали 15 095 случаев заболевания корью.

Кроме того, в Украине свирепствует не только корь, но и грипп. Так, в Киеве с начала года от гриппа умерло три человека. Среди погибших – врач, который поздно обратился за помощью.

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