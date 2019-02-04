Число жертв кори в Украине возросло

Женщина умерла от кори в Кривом Роге

Фото из открытых источников.

Число жертв кори в Украине возросло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/096/db2/5c4096db2b364.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/096/db2/5c4096db2b364.jpg 2019-02-04T20:36:00+02:00 Днепр Женщина умерла от кори в Кривом Роге

3 февраля от осложнений после перенесенной кори, вспышка которой продолжается, умерла жительница Кривого Рога Днепропетровской области.

Информацию об этом подтвердили в горздраве Кривого Рога, передает "Первый городской".

Отмечается, что 29-го числа женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии Криворожской инфекционной больницы. Болезнь дала осложнения в виде пневмонии. 3 февраля 46-летняя горожанка умерла в больнице.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в январе 2019 года корью в Украине заболело 15095 человек - 6364 взрослых и 8731 ребенок.

Добавим, что в Украине свирепствует не только корь, но и грипп. Так, в Киеве с начала года от гриппа умерло три человека. Среди погибших – врач, который поздно обратился за помощью.

А в понедельник, 4 февраля, в Кировоградской области зарегистрировали еще один летальный случай от осложнения гриппа, сообщает лабораторный центр области. Вирусологи подтвердили, что это вирус гриппа типа А (H3N2) Сингапур. Это второй летальный случай в регионе.

Кроме этого, в Запорожье назвали вирус гриппа, который стал причиной смерти маленького ребенка– летальный исход вызвал так называемый "свиной грипп" А (H3N2). Как выяснили врачи, родители младенца не обращались за медицинской помощью, поскольку не заметили его болезни. По их словам, смерти накануне ребенок вечером выглядел абсолютно здоровым, не имел признаков ОРВИ или гриппа, но утром был найден мертвым.

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