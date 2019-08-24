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Независимость Украины не появилась по взмаху волшебной палочки – Зеленский

24 августа, 13:21

Сегодня украинцы могут праздновать День Независимости благодаря воинам, которые защищают страну на востоке

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Независимость Украины не появилась по взмаху волшебной палочки. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время торжественного выступления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

"Активная борьба за нее началась более 100 лет назад. Продолжалась она и во времена Советского Союза. Николай Руденко, Василий Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, участники Революции на граните. Это далеко не полный список тех, кто боролся за получение независимости Украиной. Кто-то – ценой собственной свободы, а кто-то – ценой собственной жизни. Ради этого одного дня – 24 августа 1991 года. И этот день был неизбежен. Ибо, как говорил Левко Лукьяненко, стремление к независимости заложено в нашем генетическом коде", - подчеркнул Зеленский.

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Сегодня, по его словам, украинцы могут праздновать День Независимости благодаря воинам, которые защищают страну на востоке.

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"Дорогие украинцы, вы знаете, каждое мое утро начинается с SMS. Скажу откровенно – это SMS от Генерального штаба: "За прошедшие сутки обстрелов – семь, потери – две". Цифры могут быть разными, но только одна делает утро хорошим – это ноль. Обстрелом – ноль. Потерь – ноль. И давайте для начала поблагодарим тех, благодаря кому мы можем сегодня быть здесь, под ярким солнцем и чистым голубым небом. И чтобы эти аплодисменты услышали наши защитники, которые сейчас на востоке страны защищают Украину. Благодаря вам мы отмечаем сегодня 28-ю годовщину независимости", – отметил президент.

"Хотя не совсем правильно говорить, что Украине – 28. Ведь до 91-го года мы успели немало. Состоялось крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове "Апостол", основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение человечеством космоса. Это лишь несколько важных событий яркой истории нашей, одновременно многовековой и молодой страны", – добавил Зеленский.

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Он отметил, что сегодня отмечается самый важный государственный праздник – День Независимости.

"Ну, а сегодня, мы отмечаем, пожалуй, самый важный день в жизни государства. День, когда оно получило независимость", – добавил президент.

Отметим, Зеленский также призвал украинцев объединиться ради будущего.

Также напомним, что ко Дню Независимости на канале "Украина" состоялась премьера фильма "Украина: Эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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День Независимости Зеленский День Независимости Украины

Источник: Сегодня

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