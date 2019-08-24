Выступление Зеленского по случаю Дня Независимости: полный текст, видео

Президент отметил, что благодаря украинским воинам сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину со Дня Независимости.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с праздничной речью во время торжеств по случаю Дня Независимости. Полный текст выступления обнародовала пресс-служба Главы государства.

Дорогие украинцы!

Каждое мое утро начинается с SMS-сообщения.

Это SMS от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов – семь, потерь – две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это – ноль.

Обстрелов – ноль. Потерь – ноль.

И давайте для начала скажем спасибо тем, благодаря кому мы можем сегодня быть здесь, под ярким солнцем и чистым голубым небом.

И чтобы эти аплодисменты услышали наши защитники, которые сейчас на востоке страны защищают Украину.

Благодаря вам сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину со Дня Независимости.

Хотя не совсем правильно говорить, что Украине – 28. Ведь до 91-го года мы успели немало. Состоялось крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове "Апостол", основано Киево-Могилянскую академию, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев сделал весомый вклад в покорение космоса человечеством. Это – лишь несколько важных событий яркой истории нашей многовековой и, одновременно, молодой страны.

Ну а сегодня мы отмечаем, пожалуй, самый важный день в жизни государства. День, когда она обрела независимость.

Сегодня уже сформировалось целое поколение, рожденное в независимой Украине. Для них это нормальное состояние вещей. Для них не может быть по-другому. И это прекрасно. Потому что это поколение – наша ментальная опора. Опора свободы, демократии и развития. Они мыслят иначе, они думают современно, а значит – Украина будет двигаться только вперед.

Вместе с тем, мы с вами не должны забывать, что Независимость не появилась по мановению волшебной палочки. Активная борьба за нее началась более 100 лет назад. Продолжалась она и во времена Советского Союза. Николай Руденко, Василий Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, участники Революции на граните. Это неполный список тех, кто боролся за обретение Независимости. Кто-то – ценой собственной свободы, а кто-то – ценой собственной жизни. Ради этого одного дня. 24 августа 1991 года. И этот день был неизбежен. Ибо, как говорил Левко Лукьяненко, стремление к независимости заложено в нашем генетическом коде.

Прошло 28 лет. 28 разных лет. Непростых, тревожных, тернистых, но – наших общих. И все эти годы мы пережили вместе. Всей страной.

Всей страной мы тянули кравчучки, нарезали купоны и смотрели как "Богатые тоже плачут". Всей страной имели ваучеры, ходили в "мальвинах", а те, кому повезло, – с пейджерами.

Всей страной прыгали на рекордную высоту – 6 метров 14 сантиметров.

Первыми пересекали бассейны Сиднея и Афин, плакали на олимпийском пьедестале в Атланте, когда вверх поднимался украинский флаг.

Всей страной заставляли трепетать грандов европейского футбола. Когда Лужный со Львова получал пас от Головка из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот – на киевлянина Шевченко… Тогда "гол" звучало от Ужгорода до Луганска.

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По всей стране, от Донецка до Карпат, мы летели к звездам вместе с Леонидом Каденюком и радовались, когда в открытом космосе впервые в истории прозвучало "Ще не вмерла…"

Всей страной стояли в очереди в первый Макдональдс и слушали "Танец пингвина" от Кузьмы. Ждали армагеддона с наступлением 2000 года и радовались на утро, что его пережили.

Всей страной мы покорили Европу "Дикими танцами" и отстояли демократический выбор в 2004-ом. Всей страной молились за моряков "Фаины" в плену сомалийских пиратов и плакали за горняками на шахте Засядько.

Всей страной радовались, когда на кого-то падал венок.

Старались успеть к Евро-2012 и всей страной не понимали: как можно было не увидеть гол в ворота Англии?

Это были разные годы. Непростые, но теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что до определенного момента – беззаботные. Ведь потом наступил 2014 год.

Сначала всей страной мы доказали, что имеем достоинство. Не побоялись водометов и дубинок. А кое-кто не побоялся и снайперских пуль.

Тогда всей страной мы узнали, что сотня может быть небесной.

А потом на нашу землю пришла война. Которую мы встретили всей страной.

И здесь "всей страной" – это уже не просто художественный прием. Потому что мы – в прямом смысле слова – всей страной собирали на бронежилеты, медикаменты, тепловизоры.

Всей страной, в Интернете и у телеэкранов, были прикованы к новостям с востока. Новостей, где остальные слова теряли смысл, а перед глазами были только названия населенных пунктов и количество погибших героев.

Как это не парадоксально, но тогда мы родились во второй раз. Как страна и как общество. Объединились и сплотились. Вспомнили это забытое ощущение – когда ты гордишься своей Родиной. Именно поэтому сегодня здесь собралась гордость Украины! В первую очередь – это наши воины. Те, кто защищал, и те, кто сейчас защищает нашу землю. Это семьи военных. Те, кто потерял сына, отца, мужа или брата. Это волонтеры. Те, кто помогает, иногда отдавая последнее. Здесь также те, кто учит, и те, кто спасает жизни каждый день. Те, кто на спортивных аренах мира прославляет Украину. Наш научный и творческий потенциал. И конечно – наше будущее – наши дети. Эти люди – не просто участники Шествия Достоинства. Это наши тысячи причин любить Украину.

Знаете, когда меня спросили, а за что ты любишь Украину? Странный вопрос. А за что ты любишь свою маму? Она тебя родила, воспитала, подняла на ноги. Я люблю Украину, я здесь родился, я люблю наш флаг и радуюсь, когда он победно развевается. Я люблю наш гимн, потому что это – наш самый главный хит! Ибо какую еще песню так знает и так поет каждый из нас?

Я люблю нашу землю, ибо каждый уголок Украины – это большая семья.

И для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я объясню очень доступным языком.

Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двух детей. Первого ребенка – просто похитил. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: да мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание. И вообще – кто вам сказал, что это – ваш ребенок? Он испокон веков был нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше, у нас прекрасный приют у моря, под солнышком.

И вот прошло 5 лет. И те, кто был так обеспокоен, говорят: да, вроде, все нормально. Ребенок за вами уже не плачет. И вообще – не сильно он на вас и похож. Почему они так говорят? Потому что это – не их ребенок.

А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате. И поставили вооруженную охрану. Вам говорят – какая охрана? Там никого нет. И вы слышите, как вот здесь рядом, за стеной, ваш ребенок плачет, но не можете туда зайти.

Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценные, ведь наша семья неполная. И наступит день, и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит!

Дорогие украинцы! Мы разные. Но едины. Должны быть едины, потому что только тогда мы сильны. Понять, что рассчитывать должны только на себя. Не ссориться из-за прошлого, а объединиться ради будущего. Украиноговорящие и русскоговорящие, независимо от возраста, пола, вероисповедания – быть единым народом. Не на плакатах, не в лозунгах, а вот здесь. У каждого в сердце. Мы должны двигаться вперед, вместе строить страну, вместе делать невозможное и каждое утро говорить себе: "Я украинец". И я могу все!

Наша земля – неповторимая, волшебная, нерушимая, невероятная, удивительная, сказочная, чудесная, прекрасная. Если бы не наша Родина, человечество могло бы и не знать этих слов. Ведь все они были придуманы для того, чтобы описать Украину.

И сегодня она отмечает 28-ю годовщину Независимости. За эти годы мы сделали самое главное. Мы их приумножили. Сохранили независимость и свободу.

И бережем сегодня. Кто-то – ценой собственной свободы, а кто-то – ценой собственной жизни.

В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц – неважные.

Потому что это будет день, когда наступит мир.

И мое утро будет начинаться с SMS-сообщения: за прошедшие сутки в Украине родилось 1000 мальчиков и 1001 девочка.

С днем рождения, Украина!

Слава Украине!

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