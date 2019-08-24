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Зеленский призвал украинцев объединиться ради будущего

24 августа, 12:54

Президент выразил убеждение, что в Украине вскоре наступит мир

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время торжественного выступления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины призвал украинцев не ссориться из-за прошлого, а объединиться ради будущего.

"Дорогие украинцы! Мы – разные. Но мы едины, должны быть едины, потому что только тогда сильны. Понять, что рассчитывать должны на себя. Не ссориться из-за прошлого, а объединиться ради будущего. Все мы разные: украиноязычные, русскоязычные, независимо от возраста, пола, вероисповедания – мы должны быть единым народом. Не в плакатах, не в лозунгах, а в сердце. Мы должны двигаться вперед, мы должны вместе строить страну, вместе делать невозможное и каждое утро говорить себе: "Я украинец. И я могу все!" - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Украина сегодня отмечает 28-ю годовщину независимости.

"За эти годы мы сделали самое главное: мы... сохранили независимость и свободу. И храним сегодня. Кто-то – ценой собственной свободы, а кто-то – ценой собственной жизни", - сказал он.

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Зеленский выразил убеждение, что в Украине вскоре наступит мир.

"В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц в данном случае не важны. Потому что это будет день, когда наступит мир. И мое утро будет начинаться с СМС-сообщения: "За прошедшие сутки в Украине родились тысяча мальчиков и тысяча и одна девочка". С днем рождения, Украина! Слава Украине!" – подчеркнул глава государства.

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Шествие Достоинства в День Независимости Украины: онлайн-трансляция

Отметим, Зеленский сравнил оккупацию Россией Крыма и части Донбасса с похищением детей.

Ранее президент на аллее Героев Небесной Сотни объявил общенациональную минуту молчания. После этого раздались 100 ударов колоколов, которые символизируют сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.

Мы уже писали, что в Киеве уже собираются участники Шествия Достоинства, которые пройдут по Крещатику до Михайловской площади. Пока что группа участников мероприятия собралась возле красного корпуса КНУ им. Шевченко в центре столицы. Каких-либо ограничений прохода или проверок на пути к месту сбора пока нет.

Также напомним, что ко Дню Независимости на канале "Украина" состоялась премьера фильма "Украина: Эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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День Независимости Зеленский Украина День Независимости Украины

Источник: Сегодня

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