Зеленский призвал украинцев объединиться ради будущего

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время торжественного выступления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины призвал украинцев не ссориться из-за прошлого, а объединиться ради будущего.

"Дорогие украинцы! Мы – разные. Но мы едины, должны быть едины, потому что только тогда сильны. Понять, что рассчитывать должны на себя. Не ссориться из-за прошлого, а объединиться ради будущего. Все мы разные: украиноязычные, русскоязычные, независимо от возраста, пола, вероисповедания – мы должны быть единым народом. Не в плакатах, не в лозунгах, а в сердце. Мы должны двигаться вперед, мы должны вместе строить страну, вместе делать невозможное и каждое утро говорить себе: "Я украинец. И я могу все!" - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Украина сегодня отмечает 28-ю годовщину независимости.

"За эти годы мы сделали самое главное: мы... сохранили независимость и свободу. И храним сегодня. Кто-то – ценой собственной свободы, а кто-то – ценой собственной жизни", - сказал он.

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Зеленский выразил убеждение, что в Украине вскоре наступит мир.

"В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц в данном случае не важны. Потому что это будет день, когда наступит мир. И мое утро будет начинаться с СМС-сообщения: "За прошедшие сутки в Украине родились тысяча мальчиков и тысяча и одна девочка". С днем рождения, Украина! Слава Украине!" – подчеркнул глава государства.

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