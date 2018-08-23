В Украине заговорили о переносе президентских выборов

Нардеп Емец также сообщил, на какой месяц могут сдвинуть выборы президента

Народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец сообщил, что президентские выбора готовятся перенести с помощью Конституционного суда, однако спикер Верховной Рады Андрей Парубий не подтвердил данную информацию.

"По моей информации, готовится представление в Конституционный суд с целью переноса даты выборов президента Украины", – написал в Facebook нардеп, а в комментариях на вопрос, на какую дату могут перенести, он ответил: "Вроде бы на июнь".

В свою очередь Парубий, как передает УНИАН, заявил, что у него нет официальной информации по поводу переноса даты выборов и на данный момент все остается в силе.

"Если я не ошибаюсь, согласно Конституции, выборы проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий (президента). Только так я вижу законные основания и законные предпосылки", – заявил спикер парламента.

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В комментарии к посту Емца заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера написал: "Как часто говорю в подобных случаях: "С такими друзьями не надо и врагов". Все же хочется верить, что у людей есть голова на плечах".

Отметим, президентские выборы должны состояться 31 марта 2019 года.

Недавно Магера рассказывал, во сколько украинцам обойдутся выборы Рады и президента. По его словам, большая часть затрат уйдет на оплату труда членам избирательной комиссии. Всего же планируется потратить на две кампании из бюджета страны 4,3 млрд грн.

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский рассказывал, откуда ждать угрозы выборам в Украине в 2019 году. По его мнению, вмешательство России в выборы в Украине – не главная угроза. Следует опасаться проблемы изнутри страны – действий украинских политиков. Но пояснил, с чем связаны его опасения.