Россия точно вмешается в выборы: в СБУ рассказали о методах и главной цели

Сегодня, 16:45

Кремль готовит широкомасштабную операцию внутри Украины, чтобы повлиять на результат волеизъявления граждан

Фото: AFP
Фото: AFP

Глава СБУ Василий Грицак уверен, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы в Украине и повлиять на волеизъявление украинцев, чтобы добиться прихода к власти подконтрольных Кремлю политиков. Об этом он рассказал журналистам.

По его словам, главная задача Москвы – иметь лояльную Кремлю власть в Киеве.

"Я даже не сомневаюсь ни на йоту, что Россия будет делать все возможное для того, чтобы повлиять на процесс волеизъявления украинских граждан во время президентских выборов и выборов в Верховную Раду. Российское политическое руководство будет делать все возможное, чтобы реинкарнировать старую власть для того, чтобы усилить влияние России на Украину и чтобы привести сторонников России и российской власти к власти именно в Украине", – сказал Грицак.

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Глава СБУ отметил, что Россия будет добиваться своего разными методами: через киберпространство, политических экспертов и даже депутатов. Спецслужба в свою очередь будет фиксировать, в чьих интересах будут действовать политики в Украине.

"Будут определенные структуры, я сейчас не буду их называть, общественно-политические, различные исследовательские центры, которые будут продвигать определенные идеи, которые будут работать в интересах России для того, чтобы усилить ее влияние и привести к власти лояльных к России людей. Мы держим в поле зрения людей, смотрим, как они финансируются, изучаем эти вопросы финансирования, изучаем и контролируем процессы, связанные с организацией именно экстремистских или иных акций, в которых потом обвинить украинскую власть. Нами ведется активная оперативно-розыскная работа в этом направлении", – объяснил он.

Президентские и парламентские выборы в Украине пройдут в 2019 году, однако уже сейчас началась предвыборная гонка.

Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил о возможном вмешательстве России в украинские выборы. Глава государства отметил, что Россия использует также "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях".

В то же время Тымчук рассказывал, что после провала военных планов в Украине Москва решила зайти с другой стороны, и у Путина поставили новую задачу по Украине. Российские эксперты должны провести исследование на предмет возможности "стимулирования волеизъявления" украинцев, проживающих в ОРДЛО и РФ, в поддержку нужного Москве кандидата на президентских выборах в Украине в 2019 году.
Россия, выборы, СБУ, вмешательство, грицак

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Источник:

УНИАН

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