В Украине жестко ответили на предложение России провести Совбез ООН по Донбассу

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Россия пытается отвлечь внимание мировой общественности от реальной ситуации на оккупированных россиянами территориях Украины. Именно с этой целью Москва предлагает провести специальное заседание Совбеза ООН, однако украинская дипломатия готова противостоять российским манипуляциям. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Как отмечается, 20 февраля Генассамблея ООН проведет дискуссию с участием министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, приуроченную к годовщине оккупации Российской Федерацией части территории Украины. Дискуссия коснется широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях.

"Вчера появилась новость о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия заседание Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей. Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию", - сообщили в МИД.

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В министерстве отметили, что представители Украины примут участие в обоих мероприятиях и отчитаются об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе, в том числе о выполнении договоренностей, достигнутых на саммите "Нормандской четверки" в декабре 2019 года.

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Напомним, США в день пятой годовщины подписания мирного документа по Донбассу призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений.

Как известно, Россия цинично жалуется и обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сама отказывается выполнять даже первые пункты документа – полное прекращение огня, потом вывод российских войск с территории Донбасса и разоружение боевиков.

Также новости "Сегодня" писали о планах Киева изменить соглашения по Донбассу.

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