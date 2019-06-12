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В Украину едет председатель ОБСЕ

12 июня, 20:08

Мирослав Лайчак встретится с министром иностранных дел Павлом Климкиным

Фото: Miroslav Lajčák / Twitter
Фото: Miroslav Lajčák / Twitter.

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который в январе посетил Украину, в четверг, 13 июня, снова приедет в Киев. Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В рамках официального визита он встретится главой МИД Павлом Климкиным.

"Основным вопросом повестки дня встречи… станет обсуждение путей эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию самому большому вызову европейской безопасности, который представляет продолжающаяся российская агрессия против Украины", – сказано в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Лайчак и Климкин в январе посетили контрольный пункт въезда/выезда "Станица Луганская" с целью лично ознакомиться с реальным положением дел на Донбассе.

В феврале глава ОБСЕ провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которых призвал Москву выполнять Минские соглашения.

В апреле Лайчак встретился со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером в США. Они обсудили ситуацию на востоке Украины, а также то, как могут повлиять на этот регион президентские и парламентские выборы в стране.

В июне состоялся очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске:


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Тег Словакия, обсе, Климкин, МИД Украины, Лайчак

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Сегодня

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