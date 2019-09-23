В Украину прилетел министр обороны Великобритании: появились фото

/ Фото: Минобороны Украины

В рамках официального визита Украину 23 сентября посетила делегация оборонного ведомства Великобритании.

Как сообщили в пресс-службе украинского Минобороны, делегацию возглавил назначенный британским премьером Борисом Джонсоном на должность госсекретаря по вопросам обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Основная цель визита иностранной делегации – демонстрация военно-политической поддержки Украины, изучение аспектов реализации двусторонних договоренностей в контексте развития украинско-британского сотрудничества в оборонной сфере", – отметили в оборонном ведомстве.

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюкпровел встречу с делегатами, выразив британским коллегам благодарность за четкую позицию по поддержке страны с начала российской агрессии, а также за значительный вклад Великобритании в реформирование, подготовку личного состава и усиление возможностей Вооруженных сил Украины.

Кроме того, министр обороны подчеркнул неизменность евроатлантического курса Украины, ознакомил делегатов с текущим состоянием, а также приоритетами дальнейшего реформирования ВСУ, выделив ряд перспективных направлений сотрудничества двух стран.

"В частности, в качестве приоритетных для дальнейшего сотрудничества стороны определили реформирование системы образования и подготовки личного состава, реформирование Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, а также сотрудничество в военно-технической сфере и внедрении новейших технологий", – говорится в сообщении.

Во время встречи также речь шла о гибридных вызовах и угрозах, стоящих перед Украиной и Великобританией, значительное внимание было уделено обобщению и обмену опытом.

Напомним, что предшественник Уоллеса Гэвин Уильямсон был уволен со скандалом экс-премьером Соединенного Королевства Терезой Мэй. Подробнее о случившемся – в видеосюжете:

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