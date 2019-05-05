Увольнение министра обороны Великобритании: СМИ назвали настоящую причину

Гэвин Уильямсон якобы считает Терезу Мэй плохим премьером из-за сахарного диабета

Гэвин Уильямсон. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона, узнав, что он критикует ее за глаза.

Ссылаясь на собственные источники, издание The Times пишет, что в частных беседах с членами Консервативной партии глава Минобороны Соединенного Королевства утверждал, что по состоянию здоровья Мэй не может быть хорошим премьером – у нее сахарный диабет.

Сама глава правительства при этой беседе не присутствовала, но о случившемся ей донес некий высокопоставленный партийный чиновник.

Кроме того, Уильямсон еще как минимум один раз выражал сомнения насчет пригодности Мэй для ее поста.

При этом сам Уильямсон отрицает то, что когда-либо говорил о состоянии здоровья Мэй.

Кроме того, у премьера и министра резко расходились взгляды насчет участия Великобритании в конфликте в Южно-Китайском море, куда Уильямсон хотел направить вооруженные силы, а когда Мэй отказалась это сделать, то выцарапал на папке с документами, бранные выражения в ее адрес.

Кроме того, глава оборонного ведомства приказал военным начальникам составить планы вмешательства в военные конфликты как минимум в пять африканских государств, в том числе Зимбабве, Нигерию, Кению и Египет.

Напомним, что на место Уильямсона была назначена Пенни Мордонт, которая стала первой женщиной во главе оборонного ведомства Британии.

Стоит отметить, что в феврале в британском Кабмине уже происходили кадровые перестановки. Так, из-за расхождений взглядов на выход королевства из ЕС свои полномочия сложили министры по вопросам Brexit, сельского хозяйства, труда и по делам пенсий, а также по делам Северной Ирландии .

Кроме того, в прошлом июле сразу два члена британского кабинета министров ушли в отставку по аналогичным причинам в отставку подали два других соратника Мэй – министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

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