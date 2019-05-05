Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Увольнение министра обороны Великобритании: СМИ назвали настоящую причину

5 мая, 15:33

Гэвин Уильямсон якобы считает Терезу Мэй плохим премьером из-за сахарного диабета

Гэвин Уильямсон. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Гэвин Уильямсон. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона, узнав, что он критикует ее за глаза.

Ссылаясь на собственные источники, издание The Times пишет, что в частных беседах с членами Консервативной партии глава Минобороны Соединенного Королевства утверждал, что по состоянию здоровья Мэй не может быть хорошим премьером – у нее сахарный диабет.

Сама глава правительства при этой беседе не присутствовала, но о случившемся ей донес некий высокопоставленный партийный чиновник.

Кроме того, Уильямсон еще как минимум один раз выражал сомнения насчет пригодности Мэй для ее поста.

При этом сам Уильямсон отрицает то, что когда-либо говорил о состоянии здоровья Мэй.

Кроме того, у премьера и министра резко расходились взгляды насчет участия Великобритании в конфликте в Южно-Китайском море, куда Уильямсон хотел направить вооруженные силы, а когда Мэй отказалась это сделать, то выцарапал на папке с документами, бранные выражения в ее адрес.

Кроме того, глава оборонного ведомства приказал военным начальникам составить планы вмешательства в военные конфликты как минимум в пять африканских государств, в том числе Зимбабве, Нигерию, Кению и Египет.

Напомним, что на место Уильямсона была назначена Пенни Мордонт, которая стала первой женщиной во главе оборонного ведомства Британии.


Стоит отметить, что в феврале в британском Кабмине уже происходили кадровые перестановки. Так, из-за расхождений взглядов на выход королевства из ЕС свои полномочия сложили министры по вопросам Brexit, сельского хозяйства, труда и по делам пенсий, а также по делам Северной Ирландии .

Кроме того, в прошлом июле сразу два члена британского кабинета министров ушли в отставку по аналогичным причинам в отставку подали два других соратника Мэй – министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, отставка, министр обороны, Мэй, Тереза Мэй, Уильямсон

Вы сейчас просматриваете новость " Увольнение министра обороны Великобритании: СМИ назвали настоящую причину". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Лондоне готовы к наступательным действиям в киберпространстве

11 февраля, 14:41

Министр обороны Соединенного Королевства заявил, что Лондон должен быть готов ответить на агрессию

Противостояние ракетной угрозе РФ: в Лондоне сделали заявление

11 февраля, 13:11

Россия не соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Министр обороны Великобритании посетил зону ООС на Донбассе

19 сентября 2018, 11:54

Возглавляемую Гэвином Уильямсоном британскую делегацию сопровождал замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Анатолий Петренко

Министры обороны Украины и Британии вышли в море на боевом катере: опубликованы фото

21 декабря 2018, 17:02

Полторак в свою очередь посетил британский корабль, прибывший в Одессу

В Великобритании назвали Россию страной-изгоем

6 октября 2018, 02:01

По словам министр обороны Британии, Россия "ведет себя не как великая держава, а как государство-изгой, и это недопустимо"

Министр обороны Великобритании заявил, что английский корабль в Украине – это сигнал для России

22 декабря 2018, 21:02

По словам Уильямсона, за этим кораблем последуют другие военные корабли в рамках более постоянного присутствия Великобритании

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири

Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

ТОП-5 самых богатых руководителей украинских вузов: рейтинг

С 1 мая в Черном море нельзя ловить бычков

Физики Китая разогрели плазму внутри токамака до 100 млн градусов

Андрей Несмачный: "При Газзаеве я был легкоатлетом"

США объявили, что Россия показала «не ту ракету»

Шапаренко сделал то, чего боялись все его фанаты (фото)

Ученые научились выявлять болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Сегодня, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

Вчера, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

3 мая, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

8 фраз, по которым понятно, что перед вами бедный человек

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Обнародован размер минимальной пенсии в 2019 году