"В Вашингтон звонить опасно": Захарова прокомментировала скандал с Трампом и Зеленским

Этот скандал может многое изменить в международных отношениях, считают в МИД РФ

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

В Кремле уже опасаются рассекречивания разговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Спикер МИД РФ Мария Захарова считает, что теперь звонить в Вашингтон становится опасно. Об этом она заявила в эфире одного из российских телеканалов.

По ее словам, скандал с обнародованием стенограммы разговора президентов США и Украины многое меняет в международных отношениях.

"Я согласна со многими оценками, что это (публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского. – ред.), безусловно, меняет картину, и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться – опасно", – сказала Захарова и подчеркнула, что последствия публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского очень значительны.

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В то же время спикер МИД РФ считает это уроком для президента Украины Владимира Зеленского и считает, что это может изменить внешнюю политику украинского государства.

"Если этот урок, а это колоссальный политический урок, он (Зеленский – ред.) воспримет правильно, а на это у меня есть большая надежда, то вообще вся ситуация в Украине может пойти по-другому", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины от 24 июля. Накануне в США разгорелся скандал: американского лидера обвиняли в давлении на Украину и конкретно Зеленского для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже даже инициировали процедуру импичмента президента США. Читайте полный текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

Отметим, что оба президента уже прокомментировали эту ситуацию. Так, Дональд Трамп утверждает, что представители Демократической партии США "угрожали" Зеленскому.

"Я требую транспарентности от демократов, которые посещали Украину и пытались заставить нового президента сделать те вещи, которые они хотели. Они обвинили меня в этом, но я этого не делал", – сказал американский лидер и добавил, что демократы не смогут победить на будущих выборах и подняли всю эту шумиху.

В свою очередь Зеленский заявил, что давить на него никто не может, и он не намерен быть причастным каким-то образом к выборам в других странах. В то же время он негативно отнесся к рассекречиванию подробностей разговора с Трампом.

Позже американские СМИ узнали, что Белый дом ограничивал доступ сотрудников администрации президента США к записям телефонных разговоров Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

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