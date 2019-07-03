В Верховном суде разъяснили ситуацию с регистрацией Клюева и Шария на выборы

Главная загвоздка – проживали ли бывший соратник Януковича и известный блогер в Украине последние пять лет

Андрей Клюев. Фото: Сегодня

После допуска к выборам в Верховную Раду экс-главы Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева и журналиста и блогера Анатолия Шария глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович объяснил, что суд не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать их кандидатами в депутаты. Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, суд частично удовлетворил иск кандидатов в депутаты, а также напомнил, что ЦИК имеет право отменить регистрацию в случае наличия доказательство об их непроживании в Украине последние пять лет.

"Суд не обязывал (ЦИК. – Ред.) регистрировать, а обязал продолжить рассмотрение. ЦИК должна была продолжить рассмотрение заявления о регистрации, а какой должен быть результат – я не комментирую. Мы сказали, что постановление об отказе в регистрации является незаконным, потому что недостаточно (доказательств – Ред.). Если бы суд видел, что достаточно доказательств того, что лицо проживало на территории Украины, он обязал бы зарегистрировать", – сказал Смокович.

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Он объяснил, что ЦИК могла отказать Шарию и Клюеву в регистрации только в том случае, если бы имела доказательства относительно их отсутствия в Украине в течение последних пяти лет, и добавил, что такие доказательства являются справки от Госпогранслужбы, Таможенной службы и отметки в паспорте.

Как сообщали новости "Сегодня", секретарь комиссии Наталья Бернацкая рассказывала, что Шестой апелляционный суд обязал комиссию зарегистрировать Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты. В то же время Клюева и Шария уже хотят снять с выборов. Так, например, глава МВД Арсен Аваков подал в ЦИК обращение с утверждением, что Клюев отсутствовал в Украине последние пять лет.

А тем временем, после сообщений о регистрации экс-соратника Януковича и блогера кандидатами в депутаты, на Майдане устроили протест против Шария и Клюева. Смотрите об этом в видеосюжете:

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