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  1. Новости политики

В ВР фракции нарабатывают стратегии борьбы с последствиями коронавируса – Арахамия

28 марта, 03:26

Елена Кузьмич

«Все понимают угрозу», - заявил Арахамия

В Верховной Раде Украины работает штаб, который нарабатывает стратеги борьбы с коронавирусом. Причем все фракции парламента принимают участие в наработке решений.

Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

Он заявил, все фракции "отложили политику" и нарабатывают решения.

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"Все понимают угрозу, если мы не удержим эту ситуацию, не сладко будет любому. Стратегий несколько, иногда взгляды полярно противоположны. Опыт парламентской дискуссии помогает объединить их в какой-то симбиоз", – заметил Арахамия.

"Наша общая задача – это консенсусом выходить на внеочередные заседания ВР. Это действительно нелегко. Практически, по сути, это штаб, который нарабатывает решения", – резюмировал Арахамия.

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Напомним, что вреди приоритетных законопроектов, которые Верховная Рада Украины должна рассмотреть на внеочередном пленарном заседании, – внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год по борьбе с распространением коронавирусной болезни.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины соберется на заседание в понедельник, 30 марта. Об это заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы народные депутаты на следующем внеочередном пленарном заседании рассмотрели законопроект, предусматривающий возможность их дистанционной работы во время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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стратегия Украина коронавирус Давид Арахамия

Источник: Сегодня

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