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Вакарчук представил первую десятку своей партии

8 июня, 20:33

"Голос" будет участвовать в будущих парламентских выборах

Вакарчук провел съезд своей партии "Голос" и объявил первую десятку
Вакарчук провел съезд своей партии "Голос" и объявил первую десятку. Фото: Facebook

На съезде партии "Голос", созданной Святославом Вакарчуком, был утвержден список кандидатов в народные депутаты на будущих выборах в Верховную Раду.

Кандидатуры были выдвинуты на съезде новой политической силы, который состоялся 8 июня. Прямую онлайн-трансляцию собрания вел создатель партии Святослав Вакарчук на своих страницах в социальных сетях.

Лидерами списка стали:

- создатель партии, певец Святослав Вакарчук;

- экс-заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Клименко;

- глава IT-компании Ring Ukraine Кира Рудык;

- советник премьер-министра по парламентским отношениям Ярослав Железняк;

- активистка Александра Устинова;

- юрист фирмы "Кисиль и партнеры" Олег Макаров;

- руководитель Transparency International Ярослав Юрчишин;

- заместитель главного редактора издания "Зеркало недели" Сергей Рамханин;

- экс-заместитель Саакашвили в Одесской ОГА Соломия Бобровская;

- заместитель и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун Ольга Стефанишина, которая ранее подала в отставку со своего поста в ведомстве.

Также съезд утвердил предвыборную программу партии и принял решение об участии "Голоса" в парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента.

21 мая 2019 года он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля 2019 года. Указ вступил в силу 23 мая 2019 после того, как был опубликован в газете "Урядовий кур’єр".

24 мая в Украине началась избирательная кампания по внеочередным выборам народных депутатов.

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Тег выборы, вакарчук, голос, парламентские выборы

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