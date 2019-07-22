Вакарчук рассказал, каким видит будущего премьер-министра

Политик также рассказал о "красных линиях" и когда будет обсуждать вопрос нового главы правительства

Святослав Вакарчук. Фото: AFP

В партии "Голос" уже заявляли, что готовы делегировать Святослава Вакарчука в премьер-министры, а сам лидер политической силы заявил, что вопрос кандидатуры нового главы правительства будет обсуждаться после официального оглашения результатов выборов. Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, будущий премьер должен иметь четкие "красные линии", которые он не будет переступать.

"Новые стандарты политики – это не когда ты подбираешь какую-то кандидатуру, которая удобна той или иной политической силе. Кандидатура премьера – это менеджер, который готов реализовать программу коалиции или "монокоалиции" под конкретные действия. Партия "Голос" шла в парламент не для того, чтобы говорить, а для того, чтобы делать. Безусловно, все конструктивные действия, направленные на благо страны, мы готовы поддерживать. Вместе с тем мы будем жестко стоять, чтобы "красные линии", которые для нас важны, никто не преступал", – сказал Вакарчук.

Политик в то же время подчеркнул, что вопрос премьера готов обсуждать, но после окончания выборов.

"Мы готовы говорить о каких-то именах после того, как будут установлены результаты выборов", – резюмировал он.

Отметим, еще до выборов в украинском политикуме обсуждался вопрос, кто займет кресло главы правительства. Из самых реальных претендентов назывались и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий премьер Владимир Гройсман. Однако президент Украины четко дал понять, что видит на этой должности человека нового и сильного экономиста. Также Владимир Зеленский прокомментировал, может ли Вакарчук стать премьером.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне у Вакарчука объясняли, с кем готовы говорить о коалиции. Подробней смотрите на видео:

На нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – 49,84%. По состоянию на 15:50 ЦИК обработала 67,91% электронных протоколов. На данный момент в Раду проходят пять политических сил. Партия "Слуга Народа" уверенно лидирует с 42,64% (4 070 152 голосов). За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали 13,05% избирателей (1 246 053), за партию "Европейская солидарность" – 8,43% (805 334), за партию "Батькивщина" – 8,02% (765 487), за партию "Голос" – 6,2% (592 275). Читайте подробней о победивших депутатах по партспискам по результатам экзит-полов.

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" отслеживает всех избранных на выборах-2019 мажоритарщиков.

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