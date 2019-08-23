Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

"Ваш успех – успех Украины": Зеленский принял лидеров Всемирного конгресса украинцев

23 августа, 17:55

Президент Владимир Зеленский обсудил с руководством ВКУ поддержку Украины

Владимир Зеленский и делегация Всемирного конгресса украинцев

Владимир Зеленский и делегация Всемирного конгресса украинцев / Фото: Офис Президента Украины

В Офисе президента Украины на улице Банковой в Киеве состоялась встреча главы государства с руководством Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) – уже вторая за последние несколько месяцев.

Зеленский поблагодарил конгресс за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также противодействие возвращению России в формат "Большой семерки".

"Я благодарен вам за мощную информационную политику в вопросе противодействия возвращению России в "Большой семерки", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Реклама

Один из акцентов на переговорах был сделан на необходимости продолжать совместные усилия всей украинской общины в мире с целью усиления политического и санкционного давления на страну-агрессора.

"Ваш успех – в наших интересах. Потому что ваш успех – это успех Украины", – ответил ему президент ВКУ Павел Грод.

В тренде
День Независимости: как Украина отмечает праздник
24 августа отмечаем День Независимости Украины 2019 Фото: goodfon

Кроме того, на встрече была поднята тема дальнейших совместных шагов по реализации политических и гуманитарных инициатив.

Напомним, ранее Павел Грод рассказал в интервью "Сегодня", как он вместе с Зеленским планирует возвращать украинцев на Родину.

Видео: Сегодня

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

переговоры Зеленский ВКУ Всемирный конгресс украинцев Павел Грод

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Зеленский назвал условия возвращения России в G8Политика
Штрафы за
Штрафы за "евробляхи": у Зеленского сделали заявлениеАвто
Арахамия рассказал, кто из членов действующего Кабмина может сохранить должность
Арахамия рассказал, кто из членов действующего Кабмина может сохранить должностьПолитика
День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Смена
Смена "рулевых" в Одессе: эксперты дали прогнозы относительно нового главы облсоветаОдесса
Разумков заявил, что Зеленский действует эффективнее многих своих предшественников
Разумков заявил, что Зеленский действует эффективнее многих своих предшественниковПолитика

Новости партнеров

Loading...