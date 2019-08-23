"Ваш успех – успех Украины": Зеленский принял лидеров Всемирного конгресса украинцев

Владимир Зеленский и делегация Всемирного конгресса украинцев / Фото: Офис Президента Украины

В Офисе президента Украины на улице Банковой в Киеве состоялась встреча главы государства с руководством Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) – уже вторая за последние несколько месяцев.

Зеленский поблагодарил конгресс за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также противодействие возвращению России в формат "Большой семерки".

"Я благодарен вам за мощную информационную политику в вопросе противодействия возвращению России в "Большой семерки", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

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Один из акцентов на переговорах был сделан на необходимости продолжать совместные усилия всей украинской общины в мире с целью усиления политического и санкционного давления на страну-агрессора.

"Ваш успех – в наших интересах. Потому что ваш успех – это успех Украины", – ответил ему президент ВКУ Павел Грод.

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Кроме того, на встрече была поднята тема дальнейших совместных шагов по реализации политических и гуманитарных инициатив.

Напомним, ранее Павел Грод рассказал в интервью "Сегодня", как он вместе с Зеленским планирует возвращать украинцев на Родину.

Видео: Сегодня

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