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Важный для Украины еврокомиссар едет в Киев: СМИ узнали, когда состоится визит

13 января, 15:03

Украину посетит Оливер Вергели, который отвечает в Еврокомиссии за политику соседства и расширения ЕС

Оливер Вергели. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Оливер Вергели. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Член Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, отвечающий за расширение Евросоюза, может приехать в Украину уже на следующей неделе.

Об этом, ссылаясь на собственный источники, пишет "Европейская правда".

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По данным издания, еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС, венгр Оливер Вергели планирует посетить Украину уже 23-24 января.

Примечательно, что для него это станет один из первых заграничных визитов на новой должности.

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Фото: REUTERS/Leah Millis

Кроме того, вполне вероятна и встреча Вергенли с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее еврокомиссара в Украину анонсировал глава группы поддержки Украины Европейской комиссии Петер Вагнер.

Напомним, что ранее на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента Оливер Вергели признали, что Украина играет особую геополитическую роль для Европы, поэтому призвал Еврокомиссию использовать все средства для поддержки этой страны.

Кроме того, еще только будучи кандидатом на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Вергели поддержал продление санкций против России.

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